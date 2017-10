Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (11^ giornata, oggi)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano nella serata di martedì 24 ottobre per l'undicesima giornata, in turno infrasettimanale

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 11^ giornata (Foto LaPresse)

Eccoci pronti ad un’altra giornata di Serie B 2017-2018: l’undicesima apre a un nuovo turno infrasettimanale, inaugurato ieri dall’anticipo Brescia-Bari. Martedì 24 ottobre tutte le partite sono alle ore 20:30 e si tratta di Ascoli-Spezia, Avellino-Pro Vercelli, Carpi-Palermo, Cittadella-Venezia, Empoli-Pescara, Entella-Cremonese, Foggia-Parma, Frosinone-Ternana, Novara-Salernitana e Perugia-Cesena. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

RISULTATI SERIE B, LA SITUAZIONE

Classifica ancora cortissima: entrando in questa giornata le 22 squadre erano racchiuse nello spazio di 9 punti, ovvero tra i 17 della coppia Empoli-Venezia e gli 8 del fanalino di coda Cesena. Ci sono alcune formazioni che hanno agganciato la vetta per poi perderla in fretta: dal Perugia al Frosinone passando per il Palermo e il Carpi, sono squadre che oggi sarebbero anche fuori dalla zona playoff ma con una vittoria questa sera potrebbero ritrovarsi in zona promozione diretta. Insomma: è decisamente presto per fare qualsiasi tipo di calcolo, per parlare di crisi o di passo vincente, perchè davvero le cose possono cambiare nello spazio di 90 minuti.

CLASSIFICA, LA NUOVA CAPOLISTA

Il Venezia per esempio aveva iniziato il campionato in sordina: pochi gol subiti e tanti pareggi, un passo da salvezza tranquilla ma che lasciava poco spazio alle ambizioni. Poi improvvisamente la squadra di Pippo Inzaghi si è trovata in testa, agganciata all’Empoli: la media delle prime della casse dopo 10 giornate è di 1,7 punti per partita, davvero poco e questo contribuisce a rendere corta e compatta la classifica. Il Venezia in ogni caso sogna: anche per questa conformazione del campionato i lagunari possono sperare di tenere fino al termine della stagione regolare, o comunque di rimanere in zona per poi tentare la zampata nel finale, sia essa valida per la promozione diretta o per conquistare un posto nei playoff. Al momento campionato di Serie B aperto a qualunque soluzione, dunque anche la neopromossa potrebbe sognare.

IN CODA

Per gli stessi motivi di cui sopra anche la lotta per la salvezza non è certo definita. Il Cesena è l’unica squadra che si sia al momento staccata, con due punti da recuperare alle penultime; tuttavia anche i romagnoli potrebbero trovarsi quasi fuori dai guai se dovessero vincere. Se in testa la media è bassa, più sotto è inevitabilmente buona: Cesena parte, tutte le altre hanno almeno un punto a partita. Una sfida per non retrocedere che al momento coinvolge idealmente anche le squadre che si trovano a 13 punti: tra queste troviamo anche Perugia e Avellino, ed è incredibile se pensiamo che entrambe sono state nelle primissime posizioni (il Grifone ha esplorato anche il primo posto salvo perdere le ultime tre partite e crollare).

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 11^ GIORNATA

ore 20:30 Ascoli-Spezia

ore 20:30 Avellino-Pro Vercelli

ore 20:30 Carpi-Palermo

ore 20:30 Cittadella-Venezia

ore 20:30 Empoli-Pescara

ore 20:30 Entella-Cremonese

ore 20:30 Foggia-Parma

ore 20:30 Frosinone-Ternana

ore 20:30 Novara-Salernitana

ore 20:30 Perugia-Cesena

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Empoli, Venezia 17

Cremonese, Bari, Pescara, Frosinone, Novara 16

Palermo, Carpi 15

Parma 14

Salernitana, Perugia, Cittadella, Avellino, Spezia 13

Entella 12

Ternana, Foggia 11

Pro Vercelli, Ascoli, Brescia 10

Cesena 8

