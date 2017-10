Video/ Brescia Bari (2-1): highlights e gol della partita (Serie b 11^ giornata)

Video Brescia Bari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita giocata al Rigamonti e valida per la 11^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

24 ottobre 2017 Stefano Belli

Altro stop in trasferta per il Bari di Fabio Grosso che lontano dal San Nicola non riesce proprio a ingranare: al Rigamonti si consuma l'anticipo dell'undicesima giornata di Serie B 2017-18 tra Brescia e Bari, la spuntano le rondinelle che battono i galletti per 2 a 1 e tornano alla vittoria, in particolare si tratta dei primi tre punti con la nuova gestione Marino. In classifica il Bari rimane dietro al duo di testa formato da Empoli e Venezia, in attesa delle altre gare, mentre il Brescia si tira momentaneamente fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Cominciano meglio i padroni di casa che si affacciano in avanti con Machin, chiuso un attimo prima di liberare il tiro dalla chiusura provvidenziale di Basha (che nel contrasto si farà male e nel corso della gara sarà costretto ad alzare bandiera bianca), a sbloccare la contesa ci pensa l'uomo-simbola di questo Brescia, Andrea Caracciolo, che fulmina Micai e porta in vantaggio i suoi. Verso la mezz'ora Ferrante si divora il gol del raddoppio mentre Micai è bravo a opporsi a Martinelli, dal possibile 2 a 0 si passa all'1-1 con la firma di Galano che realizza il suo sesto centro stagionale. Prima dell'intervallo Caracciolo sfiora la doppietta con uno splendido pallonetto che si stampa sulla traversa, nella ripresa la gara diventa più equilibrata, a risolvere la contesa è Capradossi che nel goffo tentativo di sporcare il cross di Furlan inganna Micai e deposita il pallone nella porta sbagliata, regalando così i tre punti agli avversari. Inutili nell'ultimo terzo di gara i tentativi di Galano, Iocolano e Busellato, la difesa del Brescia tiene bene fino al triplice fischio di Pinzani.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista del Brescia, Federico Furlan: "Venendo da tre sconfitte consecutive non era facile giocare contro una grande squadra come il Bari, dobbiamo ancora assimilare gli schemi del nuovo mister ma devo dire che abbiamo meritato i tre punti creando almeno sette palle gol importanti, il gruppo ha reagito alla grande di fronte alle avversità. Dobbiamo vivere alla giornata e lavorare cercando di migliorare ogni settimana. Andrea Caracciolo è un esempio per tutti noi giovani, sempre pronto a darci una grossa mano. Quando ho messo il pallone in mezzo ho visto un paio di gambe incrociarsi e il pallone terminare in rete, ma questo non importa, quello che conta è il risultato".

Le parole di Pasquale Marino, allenatore del Brescia, ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato, ne guadagneremo parecchio in autostima, consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Spero che questi tre punti servano a dare la motivazione giusta ai ragazzi per fare di più in futuro. Avremmo dovuto vincere con più di un gol di scarto, considerando la traversa di Caracciolo e le occasioni avute da Ferrante e Martinelli, mentre gli ospiti si sono fatti vivi raramente nella nostra area di rigore. Affrontare il Bari dopo tre sconfitte di fila non era affatto facile, faccio i complimenti a tutta la squadra per la prestazione e il conseguente risultato. Caracciolo è attaccato tantissimo a questa maglia, è voluto rimanere in campo fino all'ultimo nonostante qualche acciacco fisico che ne sta condizionando il rendimento, chissà cosa sarebbe in grado di fare se fosse al 100%".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Bari, Fabio Grosso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Oggi la prestazione è stata al di sotto delle aspettative, eravamo consapevoli che ci avrebbero aggrediti alti ma dovevamo essere più pronti a reagire, abbiamo vinto pochi duelli in campo. Al di là degli episodi il Brescia merita la vittoria perché ha interpretato la gara decisamente meglio di noi. Non penso sia colpa della tenuta fisica, credo sia piuttosto un problema di atteggiamento, peccato perché eravamo anche riusciti a tornare in partita nel primo tempo, purtroppo un calo di tensione nella ripresa è stato fatale. Marrone ha accusato un piccolo problema muscolare e per precauzione ha deciso di non rischiare e ha chiesto il cambio".

