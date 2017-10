Wta Finals 2017/ Diretta Williams Ostapenko, Muguruza Pliskova: streaming video SuperTennis, orario

sDiretta Wta Finals 2017: streaming video Super Tennis, Willams Ostapenko e Muguruza Pliskova sono i due match che martedì 24 ottobre valgono per la 2^ giornata del gruppo bianco al Master

24 ottobre 2017 Redazione

Wta Finals 2017: Karolina Pliskova è 1-0 nel gruppo bianco (Foto LaPresse)

Williams-Ostapenko e Muguruza-Pliskova sono le due partite che martedì 24 ottobre, con inizio alle ore 13:30 italiane - la seconda sarà a seguire della prima - si giocano nelle Wta Finals 2017, in programma a Singapore. Si apre la seconda giornata del gruppo bianco e le due partite sono particolarmente interessanti: avremo subito le due giocatrici che hanno perso domenica, poi il match tra le due che attualmente guidano la classifica del loro gruppo. La vincente dunque avrebbe un piede in semifinale.

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando (gli abbonati al bouquet Sky vi possono accedere anche al 224 del satellite). In più va ricordato che accedendo al sito www.supertennis.tv si potranno seguire i match di Singapore anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

WILLIAMS OSTAPENKO

Entrambe le giocatrici hanno perso all’esordio; scontro tra due diverse generazioni visto che tra le giocatrici ci sono 17 anni di differenza, Venus Williams e Jelena Ostapenko sono agli antipodi delle loro rispettive carriere anche se la lettone sta imparando in fretta, e si è presentata al Master avendo vinto il Roland Garros, prima giocatrice non testa di seria a riuscire nell’impresa. Per quanto riguarda la situazione, la Ostapenko ha un vantaggio nel quoziente game (7-12 contro 4-12) ma potrebbe non servire se dovesse comunque perdere. D’altro canto la sconfitta del giorno potrebbe fronteggiare già oggi l’eliminazione in caso di un certo risultato dall’altra parte; anche per questo bisogna mantenere altissima la concentrazione. Un solo precedente, quarti di Wimbledon lo scorso luglio: la Williams si era imposta per 6-3 7-5 in uno Slam che l’avrebbe vista raggiungere la finale, persa nettamente contro la Muguruza con cui giocherà nell’ultima giornata di questo girone.

MUGURUZA PLISKOVA

La sfida tra le due giocatrici che hanno vinto all’esordio potrebbe consegnarci la prima semifinalista del torneo: in caso di vittoria per due set a zero la vincente avrebbe già l’accesso al prossimo turno se l’altra partita dovesse terminare al terzo set (indipendentemente dalla vincitrice), mentre qualora tra Williams e Ostapenko dovesse chiudersi in due set si andrebbe poi a contare il quoziente dei game, ma resta comunque fisso il fatto che con un singolo set vinto nel terzo match ci sarebbe in ogni caso la semifinale per la tennista in grado di salire 2-0. Calcoli complicati insomma; Garbine Muguruza e Karolina Pliskova in ogni caso non hanno steccato il loro esordio, riuscendo a vincere in due set. La spagnola potrebbe rimpiangere almeno due o tre giochi regalati alla Ostapenko quando aveva ormai chiuso i conti, la Pliskova invece ha stupito per il modo in cui ha dominato Venus e forse è la vera favorita per vincere il girone. Ci sono ben otto precedenti: il conto dice 6-2 Pliskova che li ha vinti uno dietro l’altro tra il 2015 (Dubai) e il quarto di Indian Wells la scorsa primavera, ma l’ultima sfida l’ha portata a casa la Muguruza nella semifinale di Cincinnati (6-3 6-2).

