Atalanta Verona/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Atalanta Verona info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 10^ giornata

25 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta-Veronai (LAPRESSE)

Atalanta Verona, diretta dall’arbitro Marinelli, si giocherà oggi mercoledì 25 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo per il turno infrasettimanale di Serie A. La formazione allenata da Gasperini, attualmente al dodicesimo posto della classifica di Serie A con 12 punti totali conquistati, è al secondo match in casa in tre giorni, dopo la vittoria interna contro il Bologna della scorsa domenica. I bergamaschi hanno così l'occasione di dimenticare la brutta sconfitta subita sul campo della Sampdoria e portarsi a ridosso della zona Europa League. La vittoria contro il Bologna, ancora più significativa se consideriamo il turnover operato dall'allenatore e l'assenza dell'uomo-chiave della squadra Gomez, arriva peraltro dopo l'importante successo in Europa League contro l'Apollon, formazione cipriota piegata al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 3-1. Uno stato di salute ottimo, dunque, per i nerazzurri, che grazie anche ad una rosa particolarmente lunga e competitiva riescono ad essere sempre in condizioni pur avendo spesso sulle spalle il peso degli impegni in Coppa.

L'avversario di questo turno, però, è un Verona reduce dalla pesante sconfitta nel derby contro il Chievo e che non è ancora riuscito ad abbandonare il terzultimo posto della classifica. E' durato poco, infatti, l'entusiasmo successivo alla vittoria contro il Benevento in uno scontro diretto già significativo per i discorsi salvezza. Il pre-campionato aveva lasciato presagire ottime cose, complici anche gli importanti interventi sul mercato, ma l'impatto con la stagione è stato pessimo, e ha portato ad alcune rovinose cadute come quella contro la Fiorentina (0-5) e Lazio (0-3). La situazione in casa gialloblù rischia anche di precipitare nei prossimi match, in cui gli scaligeri affronteranno in rapida successione, dopo l'Atalanta, anche l'Inter. Per l'allenatore Fabio Pecchia, già finito ripetutamente sul banco degli imputati, potremmo essere arrivati realmente all'ultima spiaggia, se non si cerca di ridare uno spirito ad una squadra apparsa demoralizzata e, in alcune pedine fondamentali, priva di motivazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ATALANTA VERONA

Atalanta Verona sarà visibile in diretta tv solamente sui canali della tv satellitare, dove però la copertura sarà davvero eccellente, visto che potremo seguire il match su Sky Sport 3, Sky Supercalcio e Sky Calcio 2, rispettivamente numero 203, 206 e 252. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Gasperini punta sul rientro in campo di Gomez, tenuto fuori per precauzione nel match contro il Bologna, e sulla conferma del classico 3-4-3. In porta, dunque, conferma per Berisha, con Masiello, Caldara e Palomino centrali. Sugli esterni probabile il rientro da titolare per Hateboer sulla destra, mentre sull'altro versante ci sarà Spinazzola. Freuler e De Roon saranno i componenti della mediana, con Kurtic e Gomez alle spalle di Petagna unica punta. Dall'altro lato Pecchia inserisce un 4-3-3 con Nicolas in porta, Caceres e Heurtaux al centro, Souprayen e Fares terzini di difesa. A centrocampo Bessa e Romulo saranno ai lati di Fossati, che occuperà la porzione di campo davanti alla sua difesa, mentre in attacco spazio a Cerci e Verde alle spalle di Pazzini.

PRONOSTICO E QUOTE

I padroni di casa sono sicuramente favoriti nei pronostici; la superiorità dimostrata in questo avvio di stagione, ed ampiamente prevedibile ai nastri di partenza di questo campionato, trova conferma nelle statistiche. Gli orobici, infatti, hanno perso soltanto una gara in 6 appuntamenti ufficiali dall'inizio di stagione (0-1 alla prima contro la Roma). Per il Verona, invece, in 4 gare esterne sono arrivati soltanto 2 punti. Per quanto riguarda le quote SNAI, dunque, il segno 1 della vittoria Atalanta è quotato 1,38, mentre il 2 è dato a 8,50. L'X del pareggio vale 5,00.

