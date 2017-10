Bologna Lazio/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Bologna Lazio info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 10^ giornata

25 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna Lazio (LaPresse) - repertorio

Bologna Lazio, diretta dall’arbitro Massa, si giocherà oggi mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la decima giornata, turno infrasettimanale di Serie A. La formazione di casa è reduce dalla sconfitta rimediata domenica sul campo dell'Atalanta, risultato che ha posto fine ad una striscia positiva di quattro risultati utili di fila. I felsinei, dopo aver bloccato l'Inter in casa sul pareggio, erano riusciti ad ottenere tre vittorie consecutive su Sassuolo, Genoa e Spal. La squadra di Donadoni, a dispetto delle aspettative dei più, ha dimostrato di poter andare oltre la permanenza in massima serie e di poter pensare di togliersi qualche soddisfazione. La classifica attuale, infatti, parla di un ottavo posto in classifica con 14 punti totalizzati in 9 gare, un bottino ottimo se consideriamo che i rossoblù hanno già affrontato Napoli, Inter e la stessa Atalanta.

L'avversario di questo turno infrasettimanale è la Lazio di Simone Inzaghi, una formazione capace di conquistare quattro vittorie di fila in campionato che la rendono, al momento, la squadra più in forma della Serie A; se a questo aggiungiamo i due successi in Europa League, inoltre, i biancocelesti hanno ottenuto sei vittorie consecutive in gare ufficiali. La sconfitta contro il Napoli aveva frenato gli entusiasmi dei capitolini e dato un brutto colpo al morale della squadra. Una serie sfortunata di infortuni hanno costretto in quell'occasione Inzaghi a mettere diversi giocatori fuori ruolo, situazione che non puoi evitare di pagare contro la prima in classifica del nostro campionato. La reazione dei biancocelesti, però, è stata esemplare: a partire dal 3-0 contro il Verona, la squadra ha facilmente eluso le resistenze di tutti gli avversari, arrivando ad ottenere una straordinaria vittoria sul campo della Juventus per 2-1. Il protagonista assoluto di queste prime giornate è stato Ciro Immobile, il centravanti al momento più decisivo in Europa stando alle statistiche. Sono ben 13 i gol realizzati dall'ex attaccante del Torino, dato che lo pone in testa alla classifica dei cannonieri del nostro campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BOLOGNA LAZIO

Bologna Lazio sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su Sky Calcio 5, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Calcio 3. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Donadoni schiera un 4-3-3, in cui l'unica assenza certa dovrebbe essere quella di Gonzalez, uscito per espulsione nel match contro l'Atalanta. Spazio, dunque, a Mirante in porta, con Masina, De Maio, Helander e Torosidis in difesa. A centrocampo spazio alle conferme per Donsah e Poli, mentre Pulgar potrebbe essere sostituito da Nagy al centro della mediana. In attacco Verdi e Krejci saranno alle spalle della prima punta Palacio, in vantaggio su Destro per un posto da titolare. Pochi dubbi di formazione anche per Inzaghi, che dovrebbe confermare la sua linea a 3 di difesa e gli uomini visti nella sfida contro il Cagliari. La Lazio si schiera con un 3-4-2-1 con Strakosha in porta, Bastos, De Vrij e Radu a comporre la difesa. A centrocampo Marusic e Lulic saranno sugli esterni, mentre Leiva e Parolo saranno al centro della mediana. Luis Alberto e Milinkovic-Savic giocheranno più in avanti alle spalle dell'unica punta Immobile. Ancora panchina per uno degli acquisti più importanti di questo calciomercato, ovvero l'ex United Nani.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote SNAI, l'1 della vittoria del Bologna è dato a 5,00 a fronte di un segno 2 quotato 1,70 per la vittoria Lazio. L'X è quotato 3,70. Il fattore campo dunque non basta al Bologna per essere favorito, d’altronde la Lazio in questo momento fa paura a tutti e fermarla non è facile.

© Riproduzione Riservata.