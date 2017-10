Brasile Inghilterra Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Brasile Inghilterra Under 17: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale dei Mondiali 2017, in programma mercoledì 25 ottobre

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Brasile Inghilterra Under 17 (Foto LaPresse)

Brasile Inghilterra, che sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca alle ore 13.30 (italiane) di mercoledì 25 ottobre, presso il Vivekananda Yuba Bharati Krirangan di Kolkata, in India: è la prima semifinale del Mondiale Under 17 2017. Una partita davvero interessante: da una parte la Seleçao che, anche a livello giovanile, rappresenta nell’immaginario collettivo il concetto di Futebol Bailado e un modello cui aspirare, dall’altra la solidità europea di un Paese che quest’anno con le sue nazionali “minori” ha conquistato praticamente tutto, e ora ci riprova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brasile Inghilterra Under 17 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati alle pay tv di satellite (canale 210) e digitale terrestre (canale 372); ci sarà dunque la possibilità per loro di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni (Sky Go e Premium Play) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il Brasile arriva alla semifinale avendo sempre vinto: impressionante il cammino della nazionale verdeoro che ha dominato il girone D battendo in successione Spagna (2-1), Corea del Nord (2-0) e Niger (2-0) qualificandosi agli ottavi con il primo posto. Nella prima partita ad eliminazione diretta è arrivato un 3-0 all’Honduras, mentre ai quarti il Brasile ha faticato di più ma ha comunque eliminato la Germania. L’Inghilterra è campione del mondo Under 19 e Under 20, mentre agli Europei Under 21 ha raggiunto la semifinale: con la sua nazionale Under 17 ha dominato il girone F grazie al 4-0 sul Cile, il 3-2 sul Messico e un altro 4-0 all’Iraq. Poi la vittoria ai calci di rigore sul Giappone prima del 4-1 agli Stati Uniti; si tratta dunque di due nazionali che segnano tanto, con il Brasile che - almeno per il momento - è riuscito a blindare la sua difesa.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE

Il Brasile di Carlos Amadeu gioca solitamente con un 4-3-3 nel quale Lincoln è il riferimento avanzato e, nel tridente offensivo, viene supportato da Brenner e Paulinho (il quale ha segnato 3 gol in questo Mondiale); alle spalle di questi tre giocatori un centrocampo comandato da Bobsin, che è il classico “volante” davanti alla difesa in grado di unire la regia e l’interdizione (e infatti gioca con il numero 5 che in Sudamerica spesso e volentieri identifica il ruolo). Marcos Antonio è la mezzala sul centrodestra, Alan il numero 10 che agisce sull’altro lato del campo; in difesa capitan Vitao gioca centralmente in coppia con Halter, Wesley e Luan Candido sono invece i due esterni ma attenzione a Weverson, il giocatore che ha pareggiato in semifinale e dunque potrebbe avere una maglia dal primo minuto andando a giocare sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA

E’ invece un 4-2-3-1 per l’Inghilterra, con uno spauracchio su tutti gli altri: la prima punta Rhian Brewster, autore di 4 gol tra cui la tripletta in semifinale (con un assist). Il giocatore del quale però si parla tantissimo è Phil Foden, del Manchester City: gioca largo a destra, con Hudson-Odoi che agisce dall’altra parte e Gibbs-White che invece ha il compito ideale di unire i reparti, supportando l’attaccante ma anche dando una mano al centrocampo, composto da una cerniera di due giocatori che solitamente sono McEachran e Oakley-Boothe. In difesa comanda capitan Latibeaudiere, che agisce al fianco di Guehi; Steven Sessegnon, fratello del più famoso Ryan (e anche lui gioca nel Fulham, pur se ancora nelle formazioni giovanili), e Jonathan Panzo sono i due terzini mentre in porta gioca Curtis Anderson.

