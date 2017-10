Cagliari Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Benevento: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Cagliari Benevento, che sarà diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati, si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre per il turno infrasettimanale. Una situazione sicuramente non facile accomuna Cagliari e Benevento, che si affrontano per ironia della sorte dopo aver cambiato entrambe il proprio allenatore. Dopo l'esonero di Rastelli in terra sarda, infatti, anche in casa giallo-rossa il tecnico Baroni è stato alla fine costretto a fare le valigie, lasciando il posto a Roberto De Zerbi, una scommessa della dirigenza per provare a ripetere l'impresa Crotone dello scorso anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

QUI CAGLIARI

Il Cagliari del presidente Tommaso Giulini ha deciso per l'esonero di Rastelli al termine della gara contro il Genoa, persa in casa per 2-3, in una gara peraltro già significativa per i discorsi salvezza. La decisione è arrivata dopo un avvio di stagione sicuramente non positivo per i rosso-blù, che con Rastelli avevano incassato 7 sconfitte, di cui 4 consecutive prima dell'allontanamento. Il neo-arrivato Diego Lopez, però, in realtà vecchia conoscenza dell'ambiente cagliaritano, alla sua gara d'esordio non ha sicuramente invertito il trend, perdendo per 3-0 nella proibitiva trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Per effetto di questi risultati, dunque, il Cagliari rimane fermo a 6 punti in classifica, in una posizione assolutamente da migliorare per evitare di cadere nel baratro. Appuntamento da non fallire, dunque, per il nuovo Cagliari di Lopez, in occasione della prossima gara contro i campani. Ricordiamo che, dopo la gara contro il Benevento, i rossoblu voleranno a Torino dove affronteranno i granata di Mihajlovic nella gara conclusiva del mese di questo complicato mese di ottobre.

QUI BENEVENTO

In casa Benevento, invece, c'è aria di rivoluzione. Con l'esonero di Marco Baroni, arrivato forse con colpevole ritardo considerando le 9 sconfitte su 9 gare di campionato, è andato via anche il ds Di Somma, ritenuto in una certa misura responsabile del disastro di questo inizio di stagione. Sulla panchina della società campana il presidente Vigorito ha optato per l'ingaggio di Roberto De Zerbi, giovane allenatore messosi in mostra per l'importante biennio a Foggia, in Lega Pro, e poi per la fallimentare parentesi a Palermo a stagione in corso nella Serie A 16/17. Il tecnico originario di Brescia, nella conferenza stampa di presentazione, ha ammesso di essere di fronte alla missione più difficile della sua carriera, e dati alla mano non si può dargli torto. In queste 9 gare, infatti, il Benevento ha fatto 0 punti, segnato la miseria di 2 reti, ed incassato in compenso 22 gol (peggior attacco e peggior difesa del torneo); l'ultimo tracollo è stato quello casalingo contro la Fiorentina, in una gara che ha praticamente replicato alla perfezione le disfatte Roma e Napoli. La missione di De Zerbi, per evitare una effettiva retrocessione nel girone di andata, sarà quantomeno iniziare a collezionare qualche punticino, e liberarsi della non piacevole statistica di peggior squadra d'Europa.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BENEVENTO

er quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Lopez potrebbe operare qualche variazione per trovare le giuste quadrature da utilizzare per il suo credo tattico. Rispetto alla gara contro la Lazio è previsto il rientro da titolare di Pavoletti, che dovrebbe affiancare Sau dal primo minuto, mentre a centrocampo Ionita potrebbe essere sostituito dal più esperto Cigarini; non è escluso un passaggio a 4 nella linea di difesa. Dall'altra parte tanti dubbi sulle scelte che opererà il neo-tecnico giallo-rosso De Zerbi, che potrebbe confermare il classico 4-3-3 così come puntare su altre soluzioni. Con il passaggio al tridente si prevede maggior spazio per Ciciretti e D'Alessandro, i due esterni di maggior qualità della squadra che con Baroni avevano avuto un impiego scarso. Probabili anche cambiamenti importanti nella linea difensiva, apparsa come l'anello più debole dello scacchiere giallo-rosso.

QUOTE E PRONOSTICO

Cagilari Benevento è stata quotata da varie agenzie di scommesse: tra queste ovviamente anche la Snai, le cui quote per il match della Sardegna Arena dicono che il segno 1 per la vittoria del Cagliari vale 1,55, il segno 2 per l'affermazione esterna del Benevento è a 6,50 mentre il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte la cifra che avrete eventualmente deciso di giocare.

