Chievo-Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Chievo-Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata di Serie A

25 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Chievo-Milan, LaPresse

Chievo-Milan, diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma allo stadio Bentegodi di Verona mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20.45, la partita è valevole per il decimo turno di Serie A 2017-18. La squadra di Maran ospita quella di Montella e potrebbe essere una sorta di resa dei conti per il tecnico rossonero, al club meneghino manca la vittoria in campionato da ben quattro gare, inaccettabile per una squadra che nell'ultima estate ha investito in una campagna acquisti faraonica e si è candidata tra le principali pretendenti per il titolo.

CHIEVO MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE CHIEVO-MILAN

Per gli abbonati a Sky e Mediaset Premium sarà possibile vedere Chievo-Milan in diretta tv sulle reti delle rispettive pay-tv. La piattaforma satellitare proporrà l'incontro sul canale 253 (in alta definizione) mentre sul digitale terrestre la partita andrà in onda sui canale 382 (in SD) e 388 (in HD). In alternativa si potrà seguire la gara in diretta streaming video grazie ai servizi di Sky Go e Premium Play, scaricando l'app per smartphone e tablet oppure collegandosi via PC con un browser agli indirizzi web http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

IL CONTESTO

Il pari interno contro il Genoa nell'ultima giornata ha acuito ulteriormente i malumori tra la tifoseria e la dirigenza del Milan che ormai non vede più di buon occhio Vincenzo Montella, il caso Bonucci ha inoltre contribuito ad accentuare il disagio e l'imbarazzo in seno alla società: il capitano del Milan sconterà infatti due giornate di squalifica per l'espulsione diretta ricevuta dopo la gomitata inflitta a Rosi, il che lo costringerà a saltare l'attesissima gara contro la Juventus in programma sabato 28 ottobre. Inoltre i rossoneri non potevano incontrare il Chievo in un momento peggiore: anche quest'anno i clivensi sono partiti fortissimo con l'obiettivo di incamerare nel più breve tempo possibile i punti necessari per raggiungere una tranquilla salvezza con parecchie giornate di anticipo. La recente vittoria nel derby contro l'Hellas ha dato ulteriore morale a una squadra che nonostante l'età media elevata dimostra ancora di poter dire la sua e di dare fastidio anche alle big del campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

Maran ha in mente la seguente formazione anti-Milan: il veterano Sorrentino in porta, gli altrettanto esperti Gamberini e Dainelli al centro della difesa che saranno affiancati dai terzini Cacciatore e Gobbi; non è previsto nessun stravolgimento nemmeno nella linea mediana con gli onnipresenti Hetemaj, Radovanovic e Castro, davanti a loro il trequartista Birsa avrà il compito di rifornire di palloni le punte Inglese e Pucciarelli. I rossoneri si presenteranno in campo con Gigio Donnarumma tra i pali, Romagnoli che prenderà il posto dello squalificato Bonucci in difesa dove non dovrebbero mancare Zapata e Musacchio; Biglia avrà le chiavi del centrocampista con il supporto di Kessié e Borini, se Bonaventura non dovesse farcela a recuperare è pronto Locatelli; Suso e Calhanoglu i due trequartisti dietro ad André Silva che dovrebbe vincere il confronto con Cutrone e Kalinic per il ruolo di prima punta.

LA CHIAVE TATTICA

Rolando Maran non ha motivi per rinunciare al suo 4-3-1-2, vedremo invece se Vincenzo Montella proporrà come soluzione tattica i due trequartisti dietro all'unica punta o se invece opterà per un più classico tridente d'attacco, con la possibilità ovviamente di tornare al 3-5-2 utilizzato costantemente nelle giornate precedenti. Più difficile pensare al ritorno alla difesa a quattro (dunque il 4-3-3), il dubbio è maggiormente legato agli uomini che verranno schierati.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il periodo di difficoltà il Milan continua a riscuotere il favore dei pronostici presso le agenzie di scommesse on-line: Bwin, ad esempio, ha fissato a 2,25 la quota relativa al 2 dei rossoneri, mentre WilliamHill propone una vincita pari a 3,30 volte la cifra giocata per il risultato di parità, con Bet365 che alza fino a 3,60 la posta in palio per il successo interno del Chievo. Su Betclic il risultato esatto di 2 a 1 in favore dei rossoneri viene dato a 8,50 anche se PaddyPower che questa non sarà la classica partita da Over (2,00), stabilendo quindi una quota leggermente più bassa per l'Under (1,76).

