Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: che sfida al vertice (10^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A, capocannoniere: Ciro Immobile ancora in testa alla vigilia della 10^ giornata di campionato. I bomber argentini della Juventus si riprenderanno?

25 ottobre 2017 Michela Colombo

Ciro Immobile (LaPresse)

Il campionato di Serie A 2017-2018 torna protagonista oggi mercoledì 25 ottobre 2017, con il secondo turno infrasettimanale, aperto già nella serata di ieri dalla sfida a San Siro tra Inter e Sampdoria. In attesa di conoscere quali saranno gli altri esiti dei match in programma questa sera andiamo quindi a dare un occhio alla classifica dei marcatori del massimo campionato italiano per scoprire chi verrà incoronato il capocannoniere anche in questa 10^ giornata della Serie A. La graduatoria vede ancora saldamente in vetta il biancoceleste Ciro Immobile che finora è riuscito a mettere a segno ben 13 gol e 3 assist vincenti e che questa sera affronterà assieme ai suo compagni di squadra della Lazio il Bologna al Dall’Ara. La sfida, benché impegnativa non dorrebbe risultare complicata per il bomber, fresco di rinnovo con il club di Inzaghi e di nuovo in doppietta nella giornata precedente con il Cagliari di Diego Lopez, e nel duello tra marcatori il confronto con i rossoblu rimane impari, dato che per gli emiliani è riuscito ad andare in doppietta solo Rodrigo Palacio finora.

GLI INSEGUITORI

Se in vetta Ciro Immobile e la sua Lazio volano sempre più lontani, alle spalle del bomber della nostra nazionale si infoltisce il gruppetto di inseguitori, tra cui troviamo molti candidati alla Scarpa d’oro alla vigilia di questa stagione del campionato di Serie A. Tra questi troviamo proprio due argentini, che vestono la maglia della Juventus, ovvero Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: dati per favoriti all’ambito riconoscimento, al momento entrambi paiono affrontare un momento di crisi dentro all’area avversaria, come ben dimostrano i numeri nella classifica dei marcatori. La Joya, dopo una partenza bruciante è fermo a quota 10 gol da tre turni di campionato (da contare per l’assist vincente contro l’Udinese domenica scorsa): non va meglio il Pipita che invece pare non essersi ancora bloccato definitivamente benché siamo oramai già alla 10^ giornata, avendo segnato finora appena tre reti. Chi invece ha recuperato terreno è il nerazzurro Mauro Icardi: prima di questo turno il bomber argentino occupava già la terza piazza con 9 gol di cui ben tre segnati nella ottava giornata contro il Milan nel Derby della Madonnina.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 13

2 Dybala (Juventus) 10

3 Icardi (Inter) 9

4 Dzeko (Roma ) 7

Mertens (Napoli) 7

6 Thereau (Fiorentina) 6

7 Quagliarella (Sampdoria ) 5

8 Callejon (Napoli) 4

Inglese (Chievo) 4

10 Alberto (Lazio) 3

Belotti (Torino) 3

Caprari (Sampdoria) 3

Cristante (Atalanta) 3

Falque (Torino) 3

Gomez (Atalanta) 3

Higuain (Juventus ) 3

Insigne (Napoli) 3

Khedira (Juventus) 3

Ljaijc (Trino) 3

Pazzini (Verona) 3

Joao Pedro (Cagliari) 3

Perisic (Inter ) 3

Suso (Milan) 3

Zapata (Sampdroia) 3

