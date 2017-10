Classifica Serie B e risultati / 11^ giornata: Empoli capolista solitario

Classifica Serie B e risultati, 11^ giornata: Empoli capolista solitario dopo il turno infrasettimanale, cade il Venezia, è sempre grande ammucchiata (24 ottobre 2017)

25 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

I risultati della 11^ giornata di Serie B, che si è disputata in turno infrasettimanale, continuano a regalarci una classifica equilibratissima: le 22 squadre del campionato sono racchiuse in soli 10 punti fra la prima e l’ultima, mentre la zona playoff e quella playout sono separata da sole tre lunghezze. Di certo è un campionato divertente: lo testimoniano i 38 gol segnati in questa giornata, che portano il totale a quota 342, numero molto migliore di quello dei precedenti campionati con il formata a 22 squadre.

CLASSIFICA SERIE B: EMPOLI CAPOLISTA

Qualcosa è comunque cambiato in vetta: l’Empoli ha battuto per 3-1 il Pescara nel big-match e ora è capolista solitario grazie alla sconfitta subita dal Venezia per 2-1 nel derby veneto contro il Cittadella. Di conseguenza adesso la prima inseguitrice dell’Empoli è il Frosinone, unica squadra ad avere vinto nel groppone che era a quota 16 punti: i ciociari dunque adesso sono a 19 e seguono con appena una lunghezza di ritardo la capolista solitaria. Bene anche il Palermo, che si è imposto a Carpi (1-3) ed è adesso terzo con 18 punti. Poi inizia il mischione, con tre squadre a quota 17 punti e addirittura sei con 16 punti, tante squadre che possono sognare in grande ma che devono ancora capire quale sarà il loro orizzonte in questo campionato.

LA LOTTA SALVEZZA

Anche in coda il discorso è simile: ci sono ad esempio ben cinque squadre a quota 13 punti. Se il campionato finisse oggi, una di queste sarebbe costretta a disputare i playout, dunque dobbiamo parlare di lotta salvezza, ma è anche vero che ad una sola vittoria di distanza ci sono i playoff. Anche le ultime quattro naturalmente non sono tagliate fuori da speranze migliori, viste le distanze ridotte: il Cesena ha vinto 0-3 a Perugia (la squadra che sta peggio in questo momento) e ha agganciato a quota 11 punti Ternana e Foggia, lasciando l’ultimo posto alla Pro Vercelli, che ha perso 1-0 ad Avellino ed occupa quindi la posizione del fanalino di coda con soli 10 punti.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 11^ GIORNATA

FINALE Brescia-Bari 2-1 - 17' Caracciolo (BR), 35' Galano (BA), 54' aut. Capradossi (BA)



FINALE Ascoli-Spezia 3-1 - 53' D'Urso (A), 85' Carpani (A), 93' Terzi (S), 95' Favilli rig. (A)

FINALE Avellino-Pro Vercelli 1-0 - 69' Asencio

FINALE Carpi-Palermo 1-3 - 10', 36' Nestorovski (P), 82' Sabbione (C), 83' Embalo (P)

FINALE Cittadella-Venezia 2-1 - 35' Strizzolo (C), 42' Stulac (V), 65' Litteri (C)

FINALE Empoli-Pescara 3-1 - 14' Ninkovic (E), 36' rig, 86' Caputo (E), 82' Coulibaly (P)

FINALE Entella-Cremonese 1-1 - 35' Paulinho (C), 57' Eramo (E)

FINALE Foggia-Parma 0-3 - 12' Gagliolo, 74' R.Insigne, 85' rig. Calaiò

FINALE Frosinone-Ternana 4-2 - 10' Gasparetto (T), 18' Soddimo (F), 47' M.Ciofani (F), 74' Angiulli (T), 82' Citro (F), 90' Ciano (F)

FINALE Novara-Salernitana 2-3 - 17' Gatto (S), 38 Da C. (N), 57', 64' Sprocati (S), 93' Di Mariano (N)

FINALE Perugia-Cesena 0-3 - 32' Jallow (C), 48', 56' Laribi (C)

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Empoli 20

Frosinone 19

Palermo 18

Venezia, Cremonese, Parma 17

Bari, Pescara, Novara, Avellino, Cittadella, Salernitana 16

Carpi 15

Ascoli, Perugia, Entella, Brescia, Spezia 13

Ternana, Foggia, Cesena 11

Pro Vercelli 10

© Riproduzione Riservata.