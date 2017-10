Fiorentina Torino/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Fiorentina Torino info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 10^ giornata

25 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Torino - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Torino, diretta dall’arbitro Mariani, si giocherà oggi mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la decima giornata, turno infrasettimanale di Serie A. La Fiorentina di Pioli arriva a questo match con due vittorie di fila in campionato, ottenute contro Udinese e Benevento. La vittoria contro i friulani è stata molto importante per ritrovare 3 punti che mancavano dalla gara interna contro il Bologna. Le tante cessioni ed un mercato giudicato incompleto dai più avevano contribuito a gettare un alone di sfiducia sui viola, che nelle prime gare di stagione hanno effettivamente pagato l'eccesso di tensione e la scarsa fiducia nei propri mezzi. Con il passare delle giornate, però, sono emersi i valori di una squadra che potrà dire qualcosa a questo campionato. La prossima gara interna contro il Torino, però, si preannuncia molto più dura per l’undici di Pioli.

I granata, infatti, dopo la sconfitta nella gara interna contro la Roma, in cui è bastata una rete su punizione di Kolarov a chiudere i giochi per i giallorossi, sono chiamati ad una prova più convincente e a fare almeno un punto per scacciare i primi segnali di crisi. L'ultima vittoria in campionato per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, infatti, risale al 20 settembre. Da quel momento in poi, in quattro gare di campionato, per l’ora infortunato Belotti e compagni sono arrivati soltanto due punti. Il livello mediocre delle ultime in classifica di questo campionato probabilmente permetterà ai granata di navigare sempre in acque tranquille, ma dopo l'eccellente mercato condotto da Petrachi e Cairo ci si aspettava qualcosa in più. Servirà recuperare appieno le proprie forze per sperare in un immediato cambio di passo. Ricordiamo che i granata, dopo la trasferta di Firenze, sono attesi dalla gara interna contro il Cagliari e poi dalla complicata trasferta a San Siro contro l'Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FIORENTINA TORINO

Fiorentina Torino sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su Sky Calcio 6, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Calcio 4. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Pioli inserisce un 4-2-3-1 con Sportiello in porta, Biraghi e Laurini sugli esterni, Hugo e Astori centrali. A centrocampo Veretout e Badelj giocheranno da mediani, lasciando all'ex Benassi spazio più in avanti in prossimità della trequarti. In attacco Chiesa e Thereau saranno alle spalle dell'unica punta Simeone, che parte in vantaggio su Babacar per una maglia da titolare. Dall'altra parte Mihajlovic si affida ad un modulo speculare, che prevede la conferma di Sirigu in porta, De Silvestri e Barreca sugli esterni di difesa, N'Koulou e Moretti in posizione centrale. Per la mediana scelte obbligate per il tecnico serbo, che dovrebbe affidarsi a Baselli e Rincon. In attacco Ljajic, Iago Falque e Niang saranno sulla linea dei trequartisti, ma si va verso una nuova assenza di Belotti, sostituito dal giovane Sadiq Umar.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote SNAI relative al pronostico per Fiorentina Torino, il segno 1 per la vittoria casalinga dei viola è dato a 1,90, mentre l'X del pareggio vale 3,70 la posta. Il segno 2, se si ipotizza la vittoria Torino, è quotato 3,85 volte la posta in palio che vorremo puntare sui granata.

