Genoa-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Genoa-Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 10^ giornata del campionato di Serie A

25 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Genoa-Napoli, LaPresse

Genoa-Napoli, diretta dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, si giocherà mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso l'impianto "Luigi Ferraris" nel quartiere Marassi di Genova, le due squadre si affrontano nell'ambito della decima giornata del campionato di Serie A 2017-18. Dopo aver fermato il Milan costringendolo al pari tra le mura amiche del Meazza, gli uomini di Juric ora sono pronti a giocare un altro brutto scherzo alla capolista della Serie A. I grifoni, dopo un inizio assolutamente da dimenticare, hanno raccolto 4 punti nelle ultime 2 giornate che ha consentito loro di risalire leggermente la china e non sprofondare nelle ultimissime posizioni in classifica.

GENOA NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE GENOA-NAPOLI

La diretta tv di Genoa-Napoli sarà garantita da Sky e Mediaset Premium. Appuntamento sui canali 201 e 252 della pay-tv satellitare che proporrà l'incontro ai suoi clienti abbonati ai pacchetti Calcio e/o Sport, sul digitale terrestre la partita verrà trasmessa sui canali 371 e 381 del bouquet di Cologno Monzese. La diretta streaming video sarà appannaggio di Sky Go e Premium Play, disponibili senza costi aggiuntivi e che danno la possibilità di non perdersi il match anche se ci si dovesse trovare fuori casa o lontani dal televisore.

IL CONTESTO

Il Napoli di Maurizio Sarri vuole assolutamente tornare alla vittoria dopo aver impattato 0-0 nel big match contro il Napoli, in particolare vuole tornare al gol dopo essere rimasta a digiuno per tutti i novanta minuti della sfida ai nerazzurri. Con i tre punti i partenopei metterebbero ancora più pressione alle inseguitrici Inter e Juventus, in particolare la squadra di Spalletti dovrà vedersela con la Sampdoria che sta attraversando un ottimo momento e che ha già fatto piangere il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

Juric avrebbe intenzione di proporre il seguente undici, senza stravolgere la formazione che ha fermato il Milan domenica scorsa: in porta Perin è una garanzia e questa non è proprio una nvoità, confermata in toto anche i tre di difesa con Armando Izzo tornato a dirigere la retroguardia dopo aver scontato la squalifica, i suoi partner di reparto dovrebbero essere Rossettini e Zukanovic; Rosi e Laxalt gli esterni di centrocampo che affolleranno la linea mediana assieme a Veloso (l'uomo dei calci piazzati), Lazovic e Bertolacci; anche la coppia d'attacco dovrebbe rimanere la stessa con Taarabt e Galabinov che non hanno di certo sfigurato nell'ultima uscita. Pochi dubbi sull'undici iniziale dei partenopei: Reina in porta, Maksimovic pronto a sostituire uno tra Albiol e Koulibaly mentre nessuno può schiodare dalle corsie esterne Hysaj e Ghoulam; Hamsik è l'unica certezza a centrocampo, previsto ballottaggio tra Jorginho e Allan, inoltre anche Diawara e Zielinski si contenderanno una maglia da titolare; Mertens e Insigne sicuramente in campo dal primo minuto, Callejon potrebbe rifiatare e Ounas avrebbe una chance importante di giocare sin dal kick-off.

LA CHIAVE TATTICA

In merito al modulo tattico, se Juric e Sarri hanno una cosa in comune è quella di avere le idee molto chiare: raramente abbiamo visto il Genoa giocare con una disposizione diversa dal 3-5-2, discorso per il Napoli e il suo 4-3-3 che è ormai diventato un autentico marchio di fabbrica dei partenopei da un paio di anni a questa parte.

QUOTE E SCOMMESSE

Tenendo conto del diverso ruolino di marcia delle due squadre, i bookmaker si sbilanciano nettamente a favore dei partenopei: WilliamHill propone una quota di appena 1,36 per il successo esterno della formazione di Sarri, posta in palio che lievita invece per l'X (5,25 su Bwin) e per l'1 dei grifoni (9,00 su Unibet). PaddyPower ritiene che una macchina da gol come il Napoli non possa incepparsi nuovamente in una gara sulla carta abbordabile, ecco perché propone per l'Over (1,60) una quota più bassa rispetto all'Over (2,25). Vi segnaliamo l'inoltre la quota di 8,50 per il risultato esatto di 3 a 0 in favore degli ospiti.

© Riproduzione Riservata.