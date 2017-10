IL DOPPIO EX/ Bologna-Lazio, Papadopulo: "Legato a entrambe, ma quel derby coi biancocelesti..." (Esclusiva)

Il doppio ex, Bologna-Lazio: Giuseppe Papadopulo. Abbiamo ascoltato in esclusiva il mister che si è seduto in passato sulle panchine dei felsinei e dei biancocelesti.

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Intervista a Papadopulo, Bologna-Lazio - La Presse

Bologna-Lazio è uno dei match più attesi di questo turno infrasettimanale, perché mette una di fronte all'altra le due rivelazioni di questa stagione. Con le dovute proporzioni in classifica nessuno si aspettava di vedere partire così bene le due compagini che stasera si sfideranno allo Stadio Renato Dall'Ara. Abbiamo deciso così di intervistare, in esclusiva per IlSussidiario.net, chi le due squadre le conosce molto bene, mister Giuseppe Papadopulo.



Mister, che partità sarà Bologna-Lazio?

"Sarà un match tutto da gustare perché sia il Bologna che la Lazio stanno facendo molto bene. Credo verrà fuori una partita molto interessante e aperta a ogni possibile risultato".



Chi è favorito?

"Al momento direi la Lazio. C'è però da specificare che il Bologna fino a questo momento, se si esclude il ko di Bergamo di domenica, ha fatto davvero molto bene andando al di là di ogni aspettativa".



A quale delle due squadre è rimasto più affezionato?

"Sono affezionato ad entrambe, ma ovviamente il mio rapporto con la Lazio è differente. Questo perché con i biancocelesti ho esordito in Serie A da calciatore quando avevo venti anni e poi li ho guidati anche da allenatore".



Un ricordo per entrambe che le è rimasto dentro?

"Col Bologna arrivò una salvezza che a sette domeniche dalla fine sembrava impossibile. Invece riuscimmo a farcela alla penultima giornata e fu veramente una grande emozione. Con la Lazio non posso scordare quel derby stupendo del 6/01/2005 dove vincemmo 3-1 contro la Roma. Ricordo anche i marcatori. La Lazio passò in vantaggio con Paolo Di Canio, ma fu raggiunta da una rete di Antonio Cassano a venti minuti dalla fine. Riuscimmò però a vincerla con i gol di Cesar Aparecido e Tommaso Rocchi".

(a cura di Matteo Fantozzi)

