Infortunio Bonaventura/ Milan news, lesione di primo grado: tre settimane di stop

25 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Bonaventura, centrocampista Milan - LaPresse

Prosegue il periodo no in casa Milan. Dopo l’espulsione di Leonardo Bonucci nella sfida contro il Genoa, e i risultati che tardano ad arrivare, in quel di Milanello si registra un altro infortunio: stiamo parlando precisamente di Jack Bonaventura, centrocampista offensivo della nazionale italiana. Proprio durante la sfida contro il Grifone di domenica scorsa, l’ex Atalanta aveva accusato un problema muscolare, e inizialmente sembrava trattarsi solo di un risentimento. Peccato però che dagli esami strumentali effettuati in queste ore sia emersa una situazione ben più critica. A spiegarlo è il dotto Melegati a Milan Tv: «Gli esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una piccola lesione di primo grado. Faremo un'altra valutazione tra una decina di giorni, in genere queste sono lesioni che vengono recuperate in 2/3 settimane, siamo ottimisti sul fatto che tra 2/3 settimane recupereremo il giocatore».

NIENTE CHIEVO E JUVE PER BONAVENTURA

Pesante assenza in casa Milan, con Montella che perde senza dubbio uno dei suoi uomini migliori sia per la gara di questa sera contro il Chievo, sia per la delicatissima sfida con la Juventus in programma il prossimo weekend. Fortunatamente la rosa rossonera è ampia, ma è vero anche che sostituire il marchigiano non sarà semplice. Melegati ha aggiornato anche la situazione di Conti, che sta lentamente recuperando dopo il brutto infortunio delle scorse settimane: «Lui sta recuperando molto bene, sta rispettando i tempi – le parole dello specialista - forse è un pochettino più avanti, ma è un atleta rapido e leggero e ci aspettavamo una risposta nella prima fase della riabilitazione molto positiva. Dovrà affrontare fasi precise della riabilitazione che prevedono test funzionali, esami, dei tempi abbiamo già parlato ma siamo molto contenti che la risposta alla riabilitazione sia molto buona ed il morale del ragazzo sia molto alto».

