Infortunio Calabria/ Milan news, terrificante botta alla testa: l'ambulanza lo trasporta in ospedale

25 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Calabria

Ansia al Bentegodi di Verona per l'infortunio di Davide Calabria: per il terzino del Milan è stata allertata anche l'ambulanza presente nello stadio. Non dovrebbe essere nulla di grave per il difensore, ma la botta alla testa è stata terrificante, per questo è stato trasferito precauzionalmente in ospedale. Trauma facciale, dunque, per il giovane talento rossonero, che all'88' della partita contro il Chievo è stato protagonista di un bruttissimo scontro aereo con Massimo Gobbi. Il giocatore del Milan, che ha subito una botta alla testa, è stato subito soccorso: in campo è entrata la barella, che lo ha poi caricato sull'ambulanza per l'immediato trasferimento in ospedale, dove verrà sottoposto ad esami e approfondimenti clinici per verificare le sue condizioni. Rimasto fortunatamente cosciente, Davide Calabria non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. Nello stadio è però calato comprensibilmente il silenzio: risuonavano solo le sirene dell'ambulanza negli ultimi minuti di un match che il Milan ha dovuto chiudere in inferiorità numerica.

MILAN IN ANSIA: COME STA CALABRIA?

Apprensione in casa Milan per l'infortunio di Davide Calabria, che nei minuti finali di Chievo-Milan ha subito una doppia botta alla testa. Prima ha riportato un colpo in uno scontro aereo con Massimo Gobbi, poi nel cadere a terra ha battuto fortemente la faccia sul terreno. I sanitari intervenuti hanno immobilizzato il collo, ma in uno stato di coscienza del calciatore, che fino ad allora era stato protagonista di una prestazione positiva, essendosi fatto vedere in fase offensiva, senza lasciare lacune in quella difensiva.

