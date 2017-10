Juventus-Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

25 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Juventus-SPAL, LaPresse

Juventus-Spal, diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, in collaborazione con i guardalinee Tasso e Passeri, del quarto ufficiale di gara Calvarese e del var Fabbri, è in programma mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà una partita valida per il decimo turno di Serie A 2017-18. Prosegue la rincorsa della Vecchia Signora nei confronti di Napoli e Inter: il 6 a 2 rifilato all'Udinese ha sicuramente rimesso in carreggiata la squadra di Allegri dopo il pari in casa dell'Atalanta e il clamoroso scivolone interno per mano della Lazio. Approfittando dello 0-0 tra partenopei e nerazzurri, i bianconeri hanno ridotto a -3 il gap nei confronti della capolista che oltre a fare il loro dovere contro gli estensi confidando che il Genoa faccia lo stesso contro la formazione di Sarri.

JUVENTUS SPAL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sky Sport e Mediaset Premium garantiranno una copertura televisiva adeguata per Juventus-Spal. Diretta tv sia sul satellite (canale 251 della piattaforma di Sky) che sul digitale terrestre (canali 370 e 380 del digitale terrestre), ovviamente non mancherà la diretta streaming video grazie a Sky Go e Premium Play, basterà scaricare le app per smartphone e tablet oppure accedere agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

IL CONTESTO

A differenza degli altri anni la Juventus si sta rivelando una portentosa macchina da gol e attualmente ha il miglior attacco della Serie A, a discapito di qualche scricchiolio in più in difesa che senza Bonucci non ha ancora trovato un equilibrio ottimale. La SPAL ha ben altro a cui pensare, le prime due giornate di campionato hanno illuso un po' di tutti, chi pensava che la squadra di Semplici potesse essere tra le rivelazioni del torneo si è dovuto credere, nelle ultime 7 gare è arrivato appena un punto, solamente il Benevento ha fatto peggio. Di certo la Juventus non è proprio l'avversario ideale con il quale tornare a fare risultato, sicuramente l'obiettivo del club ferrarese è quello di limitare i danni e, se possibile, complicare la vita ai campioni d'Italia rendendo le cose tutt'altro che semplici alla compagine piemontese.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

Non è escludere l'eventualità che Allegri faccia un po' di turnover, ad esempio tra i pali si potrebbe rivedere Szczesny che quando è stato chiamato in causa non ha mai fatto rimpiangere Buffon; uno tra Chiellini e Barzagli dovrebbe osservare un turno in riposo, al centro della difesa ci sarà quasi sicuramente Rugani con Asamoah e Lichtsteiner sulle corsie esterne; la linea mediana dovrebbe essere appannaggio di Bentancur e Matuidi (oppure Khedira se il francese non dovesse farcela a recuperare); la linea di trequartisti potrebbe essere formata da Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa, non è escluso un loro impiego visto che Mandzukic è squalificato e Dybala probabilmente sarà punito per Allegri dopo averlo insultato all'uscita dal campo; Higuain nel ruolo di unica punta, l'argentino ha bisogno di fare il maggior numero possibile di gol per ritrovare la fiducia in se stesso e la partita contro la SPAL potrebbe essere la sua occasione ideale.

Leonardo Semplici ha in mente la seguente formazione anti-Juve per la sua Spal: in porta ci sarà Alfred Gomis che sta rimpiazzando dignitosamente l'infortunato Meret (titolare del ruolo, ma ancora senza partite in questo campionato di Serie A), davanti a lui difesa a tre con Vicari che dirigerà il reparto assieme a Vaisanen e Salamon; a centrocampo sulle fasce ci saranno sicuramente Lazzari e Costa, nella linea mediana prevista anche la presenza di Schiattarella e Mora con Viviani che si contende l'ultimo posto disponibile assieme a Rizzo; coppia d'attacco formata da Borriello (deludente il suo score, un solo gol in 8 gare disputate) e Paloschi.

LA CHIAVE TATTICA

Semplici è affezionato al suo 3-5-2 e non vi sta rinunciando anche in questo periodo avaro di risultati e soddisfazioni, difficilmente Allegri tenterà esperimenti e anche per questa gara riprporrà il 4-2-3-1.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse ritengono improbabile l'eventualità di una seconda sconfitta consecutiva interna per la Juventus, in particolare contro un'avversaria come la Spal che sta attraversando un periodo problematico per usare un eufemismo. Bwin offre una quota di appena 1,13 per la vittoria dei bianconeri, con Unibet che invece si sbilancia e propone una vincita pari a 10,50 volte la posta in palio già solo per il pareggio, Betclic ha fissato addirittura a 26,00 la quota per il 2 degli estensi che farebbe saltare tantissime schedine. Dopo i 6 gol rifilati all'Udinese la squadra di Allegri è diventata la più prolifica del campionato, logica conseguenza che su Bet365 l'Over (1,50) abbia una quota decisamente più bassa rispetto all'Under (2,50). Per il risultato esatto di 4 a 0 in favore della Vecchia Signora, Betclic ha fissato una quota relativamente bassa di 7,75.

