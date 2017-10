Mali Spagna Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Mali Spagna Under 17: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale dei Mondiali 2017, in programma mercoledì 25 ottobre a Mumbai

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Mali Spagna Under 17 (Foto LaPresse)

Mali Spagna Under 17, partita diretta dall’arbitro giapponese Ryuji Sato, si gioca alle ore 16:30 italiane di mercoledì 25 ottobre presso il Dr. Dy Patil Stadium di Navi Mumbai: è la seconda semifinale del Mondiale 2017, il pronostico sembrerebbe essere chiuso a favore delle Furie Rosse ma attenzione, perchè a livello giovanile le nazionali africane sono assolutamente competitive e la prova lo danno lo stesso Mali, finalista nell’ultima edizione, e la Nigeria che ha vinto più di tutti nei Mondiali Under 17.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Mali Spagna Under 17 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati alle pay tv di satellite (canale 210) e digitale terrestre (canale 372); ci sarà dunque la possibilità per loro di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni (Sky Go e Premium Play) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Entrambe le nazionali hanno perso all’esordio: il Mali, inserito nel girone B, era caduto per 2-3 contro il Paraguay ma poi ha saputo riprendersi andando a battere la Turchia (3-0) e la Nuova Zelanda (3-1). Agli ottavi è arrivato il 5-1 roboante ai danni dell’Iraq, mentre la qualificazione in semifinale gli africani se la sono presa con un 2-1 ai danni del Ghana, in una sfida tutta legata al Continente Nero. La Spagna ha aperto perdendo contro il Brasile (1-2) ma come il Mali ha poi sempre vinto: nel girone D ha saputo superare il Niger (4-0) e la Corea del Nord (2-0), poi agli ottavi 2-1 alla Francia e nei quarti il 3-1 ai danni dell’Iran. I numeri sono più o meno simili tra le due nazionali, dunque la sfida si preannuncia interessante ed equilibrata.

PROBABILI FORMAZIONI MALI SPAGNA

Allenato da Jonas Komla, il Mali si dispone in campo con un 4-1-4-1 nel quale Samake rappresenta il perno davanti alla difesa e il legame ideale con la linea dei trequartisti; giocatore imprescindibile che protegge una linea comandata dal portiere Koita e che si compone di Fode Konate e Ibrahim Kane sugli esterni, mentre in mezzo Haidara e Diaby formano la coppia centrale. Sulla trequarti abbiamo Hadji Dramé a destra, altro elemento importante e autore di tre gol in questi Mondiali; dall’altra parte la spinta di Djemoussa Traoré, terzino che però gioca in posizione più avanzata, con capitan Mohammed Camara e Giddou che rappresentano invece i due giocatori centrali che devono fare arrivare i rifornimenti alla punta, che è Ndiaye. Ovviamente il Mali può variare il suo assetto tattico a partita in corso, giocando per esempio con un tridente offensivo o un 4-2-3-1.

E’ Albert Celades l’allenatore della Spagna Under 17: la sua nazionale schiera un 4-2-3-1 con capitan Abel Ruiz da prima punta e autore di 4 gol in questo torneo. Alle sue spalle si muovono tre giocatori offensivi: centralmente agisce Gelabert, sugli esterni ci sono invece Sergio Gomez e Ferran Torres, entrambi molto pericolosi perchè hanno capacità di andare a segno. La cerniera mediana anche in questo caso è molto importante perchè protegge la difesa con qualità: Moha e Antonio Blanco sono di solito i due giocatori che si incaricano di svolgere questo compito, mentre nel reparto arretrato Guillamon e Chust giocano come centrali a protezione del portiere Alvaro Fernandez, sugli esterni corrono Morey e Juan Miranda (entrambi del Barcellona) che vanno a formare ideali catene con i laterali alti (anche Sergio Gomez gioca nella Masia blaugrana).

