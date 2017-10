Milan Empoli Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato liv

Milan Empoli Primavera info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, di scena il match di Coppa Italia

25 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

L'Empoli Primavera - LaPresse

Torna in campo il Milan Primavera contro l'Empoli. Dopo il pareggio sofferto uno a uno contro l’Atalanta durante lo scorso turno di campionato, la compagine rossonera sarà impegnata quest’oggi, dalle ore 15:00, per il secondo turno della Coppa Italia 2017-2018 di categoria. Di fronte vi sarà l’Empoli, squadra che milita nella “Serie B” del Primavera, allenata dall’ex calciatore Lamberto Zauli. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida in questione.

QUOTE SCOMMESSE E DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Andiamo a vedere brevemente quali sono le quote per le scommesse relative alla sfida fra Milan ed Empoli Primavera. Secondo Bwin la squadra che ha maggiori chance di vincere è ovviamente quella rossonera, con la quota per l’1 pari a 1.33, mentre l’eventuale successo toscano in Lombardia pagherebbe ben 6.25 volte la nostra puntata. Il segno X, il pareggio, è anch’esso molto alto, pari a 5.00. La partita fra Milan ed Empoli sarà visibile indiretta tv, in chiaro e in forma totalmente gratuita. Il canale Sportitalia ha infatti acquisito i diritti per la sfida in questione, che trasmetterà a partire dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio: sicuramente una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio. L'evento sarà fruibile anche in diretta streaming collegandosi a www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

Partiamo dai padroni di casa rossoneri allenati da Rino Gattuso, per cui mancherà un solo calciatore, e precisamente l’infortunato Emanuele Torrasi, centrocampista centrale. La squadra meneghina dovrebbe disporsi in campo con un offensivo 4-3-3, con Guarnone a protezione della propria porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Bellanova nel ruolo di terzino destro. con Campeol a fare su è giù sulla fascia mancina, mentre in mezzo, spazio ai due centrali difensivi Llamas (autorete per lui sabato scorso contro l’Atalanta) e Bellodi. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi del capitano El Hilali, con Brescianini interno di destra e Pobega su quello di sinistra. Infine il tridente d’attacco, con Dias, in gol contro i bergamaschi, largo a destra, Forte sulla fascia mancina, e in mezzo la boa centrale Sinani. Andiamo quindi a vedere come dovrebbe disporsi in campo l’Empoli. Spazio ad un 4-3-1-2 con centrocampo a rombo, dove davanti troveremo la coppia di attaccanti formata da Tehe e Ibrenda, scatenati durante la sfida di campionato contro il Brescia, con tre reti siglate. A centrocampo, nella classica posizione di trequartista, spazio al numero 10 Scapin, mentre in regia, vertice basso del rombo, troveremo Viligardi. Reparto di mezzo che sarà quindi completato da Buglio a destra e Traorè a sinistra. Infine la difesa, con Curto e Canestrelli i due centrali, mentre Gautieri e Ricchi saranno i due terzini che avranno il compito di allargare il gioco sulle fasce. In porta andrà il numero 1 Meli. Non si registrano infortunati ne tanto meno squalificati fra le fila empolesi.

© Riproduzione Riservata.