PAGELLE/ Juventus-Spal: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo)

25 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Juventus Spal, Serie A (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso Juventus-Spal, partita valida per la 10^ giornata di Serie A 2017-2018, ecco le pagelle del primo tempo che si è concluso sul punteggio di 2 a 1 in favore dei bianconeri. I padroni di casa impongono subito la loro supremazia territoriale schiacciando gli ospiti nella loro trequarti, al quarto d'ora Bernardeschi (7) firma la rete del vantaggio sulla sponda di Douglas Costa (6,5) che aveva ricevuto palla da Dybala (7,5) abile a sfruttare il disimpegno errato di Salamon (4,5). Il numero 21 estense inoltre, commettendo fallo su Higuain (6,5), provocherà la punizione grazie alla quale la Joya tornerà al gol che consente agli uomini di Allegri di raddoppiare. Potrebbe anche arrivare il tris con Bernardeschi che di testa non aggiusta bene la mira, dall'altra parte Rugani concede un calcio d'angolo e a sorpresa la formazione di Semplici accorcia le distanze con Paloschi (6,5) che anticipa Lichtsteiner (5,5) e trafigge Szczesny (6) riaprendo una partita che la Vecchia Signora aveva completamente in pugno.

VOTO JUVENTUS 7 - Bianconeri nettamente superiori ma il calo di tensione costa caro e consente alla Spal di tornare in partita.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - Dà il via all'azione dell'1 a 0 e ritorna al gol con una punizione magistrale.

PEGGIORE JUVENUTS: LICHTSTEINER 5,5 - Sugli sviluppi del corner si fa anticipare da Paloschi che riesce a deviare il pallone in rete alle spalle di Szczesny.

VOTO SPAL 5 - Per gran parte del primo tempo gli estensi sono in completa balia degli avversari e quasi per caso dimezzano lo svantaggio con un calcio d'angolo.

MIGLIORE SPAL: PALOSCHI 6,5 - Sfrutta alla perfezione lo schema sul corner prendendo il tempo a Lichtsteiner.

PEGGIORE SPAL: SALAMON 4,5 - Con un suo errore propizia l'azione che porterà al gol di Bernardeschi, inoltre commette il fallo su Higuain che provocherà la punizione capolavoro di Dybala. (Stefano Belli)

