Pagelle/ Chievo Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo)

Pagelle Chievo Milan: Fantacalcio, i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo per la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A

25 ottobre 2017 Federico Giuliani

Pagelle Chievo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Chievo-Milan, decima giornata di Serie A. Al Bentegodi è la gara della verità. I rossoneri devono categoricamente vincere per uscire da una crisi che dura da troppo tempo, mentre i clivensi vogliono dare continuità a quest'ottimo inizio di stagione. Maran conferma il solito 4-3-1-2 con poche rilevanti novità, tra cui Pellissier al posto di Inglese. Montella insiste con il 3-4-2-1 anche in assenza di Bonucci; Romagnoli al centro della difesa con Calabria esterno a destra e Borini dalla parte opposta. In attacco Kalinic è supportato da Suso e Calhanoglu. Pronti, via. Il Milan prova a imporre subito il proprio ritmo ma il Chievo si difende con ordine senza patire le iniziative avversarie. Anzi, la prima chance del match è dei locali: al 10' Cacciatore (6) mette in mezzo un traversone sul secondo palo dove Pellissier anticipa Musacchio e stacca di testa. Il tentativo dell'attaccante stava per beffare Donnarumma, che viene tuttavia salvato da Romagnoli che spazza la minaccia. La risposta del Milan è tutta in una spaccata sballata di Musacchio (5,5) che non riesce a prolungare la punizione tagliata di Calhanoglu (5,5). Al 23' Chievo ancora vicino al gol, questa volta con Tomovic (6): dagli sviluppi di un corner il difensore svetta su Rodriguez (5) ma la sua incornata è terminata alta sopra la traversa. Il Milan decide di fare sul serio e Suso (7,5), il migliore in campo, si carica sulle spalle il Diavolo. Al 35' lo spagnolo riceve al limite dell'area, rientra sul mancino e scarica un sinistro imprendibile per Sorrentino (5,5) che poi si lamenta con l'ex Liverpool per un'esultanza a suo giudizio provocatoria nei confronti dei tifosi del Chievo. Fatto sta che il Milan raddoppia nel giro di pochi minuti, perché al 43' Cesar (4,5) devia un cross di Suso beffando il proprio portiere. Il primo tempo termina con il Milan in vantaggio per due reti a zero.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Ritmi lenti ma nel complesso gara divertente grazie alle fiammate delle due squadre. VOTO CHIEVO 5 - Organizzato in difesa ma troppo effervescente in attacco. Gli uomini di Maran devono osare di più. MIGLIORE CHIEVO CASTRO 6,5 - A centrocampo è uomo ovunque. Accompagna l'azione e aiuta i suoi in fase di non possesso. PEGGIORE CHIEVO B. CESAR 4,5 - Autore di un goffo autogol che pesa come un macigno sul suo giudizio. VOTO MILAN 6,5 - Per il bel gioco ripassare più avanti. Intanto però i rossoneri si sono scrollati di dosso le paure e forse hanno trovato la luce in fondo al tunnel. MIGLIORE MILAN SUSO 7,5 - Sblocca il match con un sinistro fantastico. Il raddoppio nasce da una sua iniziativa. PEGGIORE MILAN BIGLIA 5 - Montella se la prende spesso con lui. L'ex Lazio non velocizza la manovra come dovrebbe, ma anzi la rallenta colpevolmente. VOTO ARBITRO (Di Bello) 6 - Gara che scorre tranquilla. Giusti i due cartellini gialli estratti.

