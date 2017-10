Pagelle/ Genoa Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo)

Pagelle Genoa Napoli: Fantacalcio, i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo per la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A

25 ottobre 2017

Pagelle Genoa Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Il Napoli è in vantaggio sul Genoa per due reti ad uno grazie ad una grandissima doppietta di Mertens. Il Genoa era passato in vantaggio grazie a Taarabt. Vediamo ora i voti dei protagonisti. Perin (6) non ha colpe specifiche sulle reti subite. Izzo (5,5) dopo un buon inizio si perde un po', in generale non demerita. Rossettini (6) tiene bene la difesa grazie ad interventi decisi. Zukanovic (6) grande chiusura su Hamsik che evita il terzo gol. Lazovic (5,5) moto perpetuo sulla fascia ma incide poco. Rigoni (5) si vede davvero poco e non fa filtro a centrocampo. Veloso (6) regia scolastica ma efficace. Bertolacci (6) bella la palla per Galabinov, buona gara fino ad ora. Laxalt (5,5) potrebbe fare molto di più, si spegne con il passare dei minuti. Taarabt (7) sblocca il match all'alba con un bel gol, il migliore dei suoi. Galabinov (5,5) si vede solo per un colpo di testa, troppo poco. Passiamo ora al Napoli. Reina (6) sulla rete presa sembra esente da colpe. Hysaj (5) un cambio gioco suicida nel finale di frazione poteva costare caro. Chiriches (6) fa la sua partita ordinata. Koulibaly (6) meno convinto del solito ma efficace. Ghoulam (6) cresce nel corso del match, moto perpetuo. Zielinski (6) fa il compitno, può dare molto di più. Diawara (6,5) bello l'assist per il capolavoro di Mertens. Hamsik (6) Zukanovic gli spinge via la gioia del gol, buoni i movimenti. Callejon (6) nulla di trascendentale ma sempre efficace. Mertens (8) capolavoro su punizione seguito dal secondo gol che rappresenta una delizia. Spettacolare. Insigne (6) ci sta provando ma deve aggiustare la mira.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO GENOA 5,5 - Inizia bene il match per poi sparire letteralmente dal campo, mistero. MIGLIORE GENOA: TAARABT 7 - Bello il gol all'alba del match, il più tecnico dei suoi. PEGGIORE GENOA: L. RIGONI 5 - Fatica ad entrare in partita, non si è mai visto. VOTO NAPOLI 6,5 - Solito inizio titubante per poi entrare in partita e travolgere gli avversari. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 8 - Doppietta d'autore per il belga. Uno show. PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5 - Nel finale di prima frazione fa un cambio gioco da brividi.

