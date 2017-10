Pagelle/ Roma Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Crotone: Fantacalcio, i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo per la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A

Pagelle Roma Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma, il match tra i giallorossi e il Crotone vede i padroni di casa andare negli spogliatori con il punteggio di 1-0, frutto della rete in apertura siglata da Perotti su calcio di rigore. Meglio la Roma nel complesso con un Kolarov (7,5) ispiratissimo che non solo è una spina nel fianco dei rossoblu, ma si conquista anche il rigore fin qui decisivo al 10’ e poi sfiora anche il raddoppio con un grande sinistro che sibila a lato dell’incrocio dei pali: infine, coglie pure un palo su calcio piazzato che per poco non sorprende Cordaz. Per la Roma, sugli scudi anche Perotti (6,5), autore del gol ma anche di alcuni buoni spunti a sinistra per trovare un Dzeko (6.5) che cresce alla distanza e che sfiora due volte la rete prima del rientro negli spogliatoi. Male il Crotone all’inizio e soprattutto la difesa, con un Sampirisi (5) che per poco non fa la frittata su un retropassaggio; il giovanissimo Mandragora (6) invece, dopo un avvio in sordina, prende in mano le redini del centrocampo dei suoi mentre Rohden (6,5) è il migliore dei suoi grazie a due spunti sulla destra, uno dei quali lo porta al tiro, ma Alisson (6) controlla bene. Meno bravo Nalini (5) che ha la prima chance della gara per gli ospiti, ma di testa colpisce male da posizione ravvicinata.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 6,5 – Inizio col turbo per i giallorossi, poi nelle fasi finali si incaponiscono in un palleggio stucchevole che fa arrabbiare Di Francesco: tuttavia, prima del recupero vanno ancora due volte vicini al raddoppio. MIGLIORE ROMA: KOLAROV 7,5 – Si conferma uno dei migliori terzini del campionato con un primo tempo da urlo: eurogoal sfiorato, palo su punizione, rigore conquistato e una spinta costante a sinistra. PEGGIORE ROMA: HECTOR MORENO 5,5 – Insicuro in un paio di circostanze, non è ancora entrato nei meccanismi difensivi di Di Francesco. VOTO CROTONE 5,5 – Malissimo in avvio, fino a quando non arriva l’inevitabile gol della Roma, risale pian piano la china e confeziona pure due pregevoli azioni per pareggiare anche se in difesa balla troppo. MIGLIORE CROTONE: ROHDEN 6,5 - A destra crea grattacapi alla Roma e per poco non segna con una grande rientrando sul sinistro, ma Alisson è attento. PEGGIORE CROTONE: SAMPIRISI 4,5 – Incerto in marcatura, dalla sua parte Kolarov e Perotti spadroneggiano. Va però detto che non affonda mai, ma è sempre in affanno.

