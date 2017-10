Probabili formazioni/ Chievo Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano allo stadio Bentegodi nella decima giornata del campionato di Serie A

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Milan si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre e umori opposti per le due squadre, con il Chievo che arriva alla sfida anche con due punti in più dei rossoneri. Forse ultima chiamata per Vincenzo Montella, che dopo le tre sconfitte consecutive è tornato a fare punti ma non è andato oltre il pareggio interno contro il Genoa, sprecando un’altra occasione di avvicinare la vetta e la zona Champions League; Chievo galvanizzato dalla vittoria nel derby. Andiamo allora a valutare quali potrebbero essere le squadre schierate in campo per la partita del Bentegodi, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Chievo Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Chievo Milan, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: le scommesse su 1X2 finale ci dicono che la vittoria del Chievo vale 3,40; il pareggio è quotato 3,20 mentre la vittoria esterna del Milan vi permetterà di portare a casa 2,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO

LE SCELTE DI MARAN

Escludendo la staffetta Cesar-Dainelli, con il centrale sloveno pronto a sostituire l’ex della Fiorentina per affiancare Gamberini in difesa, il Chievo dovrebbe operare un solo cambio nella sua formazione: Bastien per Pucciarelli. Questo però avrà delle conseguenze anche profonde nell’undici di partenza di Rolando Maran, perchè Bastien ovviamente giocherebbe a centrocampo, come mezzala al fianco di Radovanovic e con Perparim Hetemaj schierato dall’altra parte del campo; perciò a fare la seconda punta dovrebbe andare un altro giocatore. Potrebbe essere il rientrante Meggiorini o potrebbe essere Pellissier, matchwinner domenica; in nome di un Chievo più conservativo dovrebbe invece trattarsi di Valter Birsa, che è anche un ex. Dunque, la trequarti resterebbe scoperta e sarebbe Lucas Castro a giocarvi. Una sola modifica a livello di uomini, ma che in realtà dà un volto nuovo a un Chievo che per il resto si completerà con Cacciatore e Gobbi sulle corsie laterali (attenzione però a Tomovic, in ballottaggio per una maglia come terzino, più a destra che a sinistra) e ovviamente con l’esperto Sorrentino che difenderà la porta gialloblu.

I DUBBI DI MONTELLA

Bonucci è squalificato: Vincenzo Montella potrebbe anche esplorare il ritorno al 4-3-3, e se così fosse avrebbe conferma l’assunto per il quale la difesa a tre sia stata introdotta più che altro per favorire l’ex della Juventus. Tuttavia il modulo che va per la maggiore è ancora quello visto nella maggior parte delle uscite stagionali: semplicemente Cristian Zapata e Musacchio dovrebbero giocare contemporaneamente insieme ad Alessio Romagnoli, con uno tra il colombiano e l’ex di Roma e Sampdoria ad agire in posizione centrale davanti a Gigio Donnarumma. A centrocampo si rivede Calhanoglu dopo lo spezzone di domenica: il turco sarà la mezzala sinistra obbligata visto il forfait di Bonaventura, dall’altra parte invece Kessie continua a essere largamente favorito su Montolivo e Locatelli che, eventualmente, potrebbero trovare spazio nel prossimo impegno di Europa League che arriverà tra una settimana. Borini è ancora confermato sulla destra, a sinistra invece agisce Ricardo Rodriguez che torna a ricoprire il suo ruolo naturale; davanti la coppia Suso-Kalinic, a meno che Montella non decida di sparigliare le carte (vorrebbe dire sostanzialmente mandare in campo dal primo minuto Cutrone o al massimo il portoghese André Silva, che però sembra potersela giocare sabato contro la Juventus).

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 5 Gamberini, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 19 Castro; 23 Birsa, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 40 Tomovic, 14 Bani, 3 Dainelli, 2 Jaroszynski, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 7 Garritano, 10 Gaudino, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellssier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 G. Gomez, 29 Paletta, 20 Abate, 4 José Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, Bonaventura, Antonelli

