Probabili formazioni/ Genoa Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Genoa Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel turno infrasettimanale, decima giornata della Serie A

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Genoa Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa Napoli, turno infrasettimanale della Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre. Per la decima giornata l’obiettivo dei partenopei è quello di tornare alla vittoria dopo lo stop interno contro l’Inter, un incidente di percorso per nulla grave anche considerato che la squadra ha giocato bene ed è rimasta imbattuta contro la principale rivale per lo scudetto (almeno per ora). Genoa che invece arriva dal confortante pareggio contro il Milan, ottenuto a San Siro: certo il Grifone ha giocato per 65 minuti in superiorità numerica senza riuscire ad approfittarne, ma se non altro per la seconda settimana consecutiva ha mosso la classifica. Vediamo dunque quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Genoa Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Genoa Napoli, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: le scommesse su 1X2 finale ci dicono che la vittoria del Genoa vale 8,75; il pareggio è quotato 4,75 mentre la vittoria esterna del Napoli vi permetterà di portare a casa 1,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

I DUBBI DI JURIC

Rispetto a domenica pomeriggio Ivan Juric cambierà qualcosa, un po’ in tutti i reparti: la variazione più importante potrebbe essere in attacco, dove Lapadula è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo i tanti problemi fisici avuti. La sfilerà al bulgaro Galabinov, anche se il tecnico croato valuta l’ipotesi di rilanciare il giovanissimo Pellegri. Lazovic favorito su Rosi, anche perchè quest’ultimo è reduce dalla gomitata di Bonucci e potrebbe essere consigliabile un turno di stop; dall’altra parte giocherà sicuramente Diego Laxalt, così come è confermata la maglia in mediana per il regista Miguel Veloso che potrebbe beneficiare del supporto di Bertolacci, preferito a Luca Rigoni solo perchè quest’ultimo dovrebbe nuovamente tornare a giocare sulla trequarti affiancando il talento (discontinuo) di Taarabt. In difesa invece dovrebbero arrivare le conferme di Rossettini e Zukanovic; la terza maglia uscirà dal ballottaggio tra Biraschi e Izzo, con il primo che sembra essere in vantaggio. In porta naturalmente ci sarà Mattia Perin: anche il suo profilo è stato sondato dal Napoli in estate nell’eventualità di un addio di Pepe Reina, e dunque la sua resta una pista per il campionato 2017-2018.

IL TURNOVER DI SARRI

Maurizio Sarri pensa ai prossimi impegni, soprattutto quello di Champions League che andrà vinto: per questo motivo il suo turnover potrebbe essere più ampio che in altri momenti. L’unico reparto che potrebbe rimanere invariato è ovviamente l’attacco, che ha poche alternative: certo Giaccherini potrebbe dare un po’ di fiato a Lorenzo Insigne, almeno nel primo tempo della partita, ma per il momento la linea con il numero 24, Mertens e Callejon va per la maggiore. Diverso il discorso che riguarda il centrocampo, dove a sedersi in panchina dovrebbero essere contemporaneamente Allan e Jorginho: spazio per Zielinski e Amadou Diawara, con Hamsik che continua a inseguire il record di Maradona (gli manca un gol) e ancora una volta dovrebbe essere schierato dal primo minuto, per poi eventualmente essere oggetto della solita sostituzione a partita in corso. In difesa Maggio è largamente favorito su Hysaj, con la conferma di Mario Rui; al centro invece si prepara Chiriches, in un ideale testa a testa con Nikola Maksimovic per prendere il posto di Raul Albiol che, tra i due centrali titolari, è quello maggiormente destinato alla panchina con Koulibaly che invece giocherà ancora davanti a Reina.

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 87 Zukanovic; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 30 L. Rigoni, 11 Taarabt; 10 Lapadula

A disposizione: 23 Lamanna, 5 Izzo, 3 Gentiletti, 20 Rosi, 21 Brlek, 18 Migliore, 40 Omeonga, 17 Palladino, 27 F. Ricci, 63 Pellegri, 27 Pandev, 16 Galabinov

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: -

Indisponibili: Spolli, Cofie

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

