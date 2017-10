Probabili formazioni/ Juventus Spal: quote, le ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Spal: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel turno infrasettimanale, decima giornata della Serie A

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Spal si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre. Decima giornata di Serie A 2017-2018, all’Allianz Stadium i campioni d’Italia vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il 6-2 di Udine e cercano di rimanere agganciati alla testa del campionato, pienamente in corsa per il settimo scudetto consecutivo ma consapevoli di dover migliorare dal punto di vista del gioco e della compattezza. La Spal non vince dalla seconda giornata (un punto in sette partite) e dopo un avvio brillante ha perso smalto, ritrovandosi penultima in classifica e in palese difficoltà; riuscirà a fare punti a Torino? Nell’attesa di verificarlo, andiamo a studiare in maniera più approfondita dubbi e certezze dei due allenatori analizzando dettagliatamente le probabili formazioni di Juventus Spal.

QUOTE E SCOMMESSE

Juventus Spal, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: le scommesse su 1X2 finale ci dicono che la vittoria della Juventus vale 1,12; il pareggio è quotato 9,00 mentre la vittoria esterna della Spal vi permetterà di portare a casa 22,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sarà ancora 4-2-3-1 per Massimiliano Allegri che però, considerate le imminenti trasferte di Milano e Lisbona, pensa a qualche modifica rispetto ai giocatori che hanno vinto a Udine. La difesa è più o meno bloccata: buona notizia il rientro di De Sciglio che però dovrebbe andare solo in panchina, con Lichtsteiner titolare a destra e Asamoah che potrebbe prendere il posto di Alex Sandro dall’altra parte. In mezzo Rugani e Chiellini, vista l’indisponibilità di Benatia e un Barzagli che probabilmente sarà risparmiato per avere qualche ruolo nelle prossime sfide. Il centrocampo al momento è il reparto con più soluzioni: da Khedira-Pjanic si potrebbe passare a Matuidi-Bentancur, da valutare però le condizioni del tedesco che, per la tripletta di domenica, va sicuramente considerato tra i papabili titolari. In panchina si rivede Marchisio che sarà un elemento in più da buttare nella mischia - in attesa del 100% della forma fisica - a destra invece Bernardeschi dovrebbe prendere il posto di Cuadrado con Douglas Costa che inevitabilmente giocherà a sinistra vista la squalifica di Mandzukic. Dovrebbero essere sicuri del posto Dybala e Higuain, anche se per la Joya rimane il dubbio che deriva dal presunto screzio con Allegri al momento della sostituzione della Dacia Arena.

LE SCELTE DI SEMPLICI

La Spal si presenta a Torino con il 3-5-2: davanti ad Alfred Gomis possibile variazione con Vaisanen in panchina e Vicari titolare tra Salamon e Felipe. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla almeno nella parte centrale: Viviani sarà il playmaker incaricato di distribuire la manovra, una mano gliela darà Schiattarella che rispetto a capitan Mora può essere più utile nel cercare di fraseggiare e provare ad aprire il gioco sugli esterni. Dove ci sarà sicuramente spazio per Manuel Lazzari, mentre Mattiello - ex della Juventus e ancora legato per tesseramento ai bianconeri - contende una maglia da titolare a Filippo Costa. Davanti sono in quattro per due maglie, ma Borriello è quasi certo del posto mentre Federico Bonazzoli ha poche speranze di entrare in campo dal primo minuto: questo significa che il reale ballottaggio coinvolge Antenucci e Paloschi, e siccome l’ex del Torino ha giocato titolare la scorsa domenica, questa volta la scelta di Semplici dovrebbe ricadere sull’ex punta di Milan, Parma e Chievo che avrà un’occasione per mettersi in mostra e aumentare il suo minutaggio anche per le partite a venire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 5 Pjanic, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Mandzukic

Indisponibili: Howedes, Benatia, Pjaca

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 20 Mora, 77 Viviani, 28 Schiattarella, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 22 Borriello

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 6 Cremonesi, 2 Oikonomou, 15 Vaisanen, 12 Pa Konate, 11 L. Rizzo, 18 Schiavon, 24 M. Vitale, 33 F. Costa, 9 F. Bonazzoli, 43 Paloschi

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Della Giovanna, A. Grassi, Floccari

