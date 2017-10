Probabili formazioni/ Roma Crotone: quote, le ultime novità live (Serie A 10^ giornata)

Probabili formazioni Roma Crotone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel turno infrasettimanale, decima giornata della Serie A

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Crotone, allo stadio Olimpico, è una delle partite che fanno parte della decima giornata di Serie A 2017-2018: nel turno infrasettimanale si gioca alle ore 20.45 di mercoledì 25 ottobre. Una Roma che continua il suo percorso di alta classifica, e dopo la grande prova di Stamford Bridge ha saputo prendersi un’importante vittoria sul campo del Torino, rimanendo a 7 punti dal primo posto con una partita da recuperare. Il Crotone invece ha perso nettamente a Genova: lo 0-5 incassato dalla Sampdoria va immediatamente riscattato, ma certamente non è questa la partita giusta per risalire la china. Intanto però andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare i loro giocatori per la partita che inizia tra poche ore, studiando in modo più approfondito le probabili formazioni di Roma Crotone.

QUOTE E SCOMMESSE

Roma Crotone, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: le scommesse su 1X2 finale ci dicono che la vittoria della Roma vale 1,16; il pareggio è quotato 7,75 mentre la vittoria esterna del Crotone vi permetterà di portare a casa 16,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Nella Roma si dovrebbe rivedere Schick: il giovane ceco è pronto ad accomodarsi in panchina insieme a Defrel, aumentando le scelte in attacco per un Eusebio Di Francesco che in ogni caso sembra intenzionato a far riposare El Shaarawy ma mandando in campo Florenzi, che gioca una partita speciale contro un Crotone che lo aveva lanciato nel periodo di prestito. Il ragazzo del vivaio giallorosso agirà dunque come esterno destro del tridente, facendo scalare a sinistra Diego Perotti; prima punta ovviamente Edin Dzeko, il turnover non dovrebbe riguardare l’attaccante bosniaco che va a caccia del secondo titolo consecutivo di capocannoniere del campionato. Nella linea mediana piccola speranza per Gonalons che resta in ballottaggio con De Rossi; Nainggolan si tiene la maglia da titolare scalando però di qualche metro rispetto a domenica, conferma anche per Lorenzo Pellegrini e allora ad andare in panchina dovrebbe essere Strootman, con l’idea di preservarlo per i prossimi impegni. In difesa dipende dal recupero di Fazio: l’argentino affiancherà Juan Jesus che resta favorito su Hector Moreno, in caso contrario dentro il messicano. Bruno Peres titolare a destra, a sinistra ovviamente ci sarà ancora Kolarov. Possibile ingresso di Karsdorp a partita in corso.

I DUBBI DI NICOLA

Sono tanti i dubbi che pervadono la mente di Davide Nicola, che deve fare i conti con gli acciacchi di alcuni suoi giocatori. Sampirisi e Pavlovic dovrebbero occupare ancora le fasce difensive, con Ceccherini sicuro del posto al centro e Stefan Simic che invece se la gioca sia con Ajeti che con Cabrera, quest’ultimo però più indietro nelle attuali gerarchie del suo allenatore. In mediana la coppia che costruisce gioco non cambia: Mandragora affianca Barberis, a destra potrebbe essere confermato Izco in caso Rohden non dovesse farcela, altrimenti lo svedese sarà titolare e comporrà la solita linea che prevede anche la presenza di Stoian, cresciuto nel settore giovanile della Roma e arrivato a esordire con la prima squadra (era la squadra di Luciano Spalletti). Da valutare ancora il tandem d’attacco: viaggia con grande vantaggio il croato Budimir, per affiancarlo però sono almeno in tre con Trotta che in questo momento è favorito, anche perchè Simy non è al meglio e potrebbe dare forfait, mentre Nalini ha giocato sabato sera e non ha convinto, così si prepara eventualmente per tornare in panchina e rappresentare una potenziale soluzione dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 24 Florenzi, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Kardsorp, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 23 Defrel, 29 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Manolas, Emerson P.

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 34 S. Simic, 7 Ceccherini, 20 Pavlovic; 13 Izco, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 29 Trotta, 17 Budimir

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 37 Faraoni, 93 Ajeti, 44 Cabrera, 87 Martella, 6 Rohden, 8 A. Romero, 89 Crociata, 24 Tonev, 9 Nalini, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Kragl, Tumminello

© Riproduzione Riservata.