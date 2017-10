Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score: le partite in programma (2° turno, oggi 25 ottobre)

Risultati Coppa Italia Primavera, diretta gol live score: le partite in programma (2° turno, oggi 25 ottobre). Secondo turno in programma da questa mattina per la coppa di categoria

25 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Gabbia, Milan Primavera - LaPresse

Inizia questa mattina il secondo turno della Coppa Italia Primavera 2017-2018. Dopo i due preliminari di inizio settembre, e il nutrito primo turno, la competizione nazionale vivrà in queste ore la sua seconda fase. Si comincia con l’anticipo delle ore 11:00, per poi chiudersi con le varie gare in programma a partire dalle ore 15:00. andiamo quindi a vedere il programma completo dei match.

PARTITE E RISULTATI DI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SECONDO TURNO

Spulciamo l’elenco completo delle sfide in programma, cominciando quindi dall’anticipo delle ore 11:00, la sfida fra il Palermo e il Benevento. Spettacolari i giallorossi al primo turno, avendo battuto fuori casa per 3 a 4 il Napoli; molto bene anche i rosanero, reduci dal successo netto interno contro i pari età del Frosinone. Alle 12:30, invece, di scena la sfida di Genova fra i padroni di casa del Genoa e la Ternana. Grifone che viene dal successo contro la Spal a fatica, 3 a 2 dopo i tempi supplementari, mentre la compagine di Terni ha battuto la Virtus Entella a Chiavari per tre a due. Altra sfida alle ore 14:30, quella fra il Perugia e il Cittadella. Nello scorso turno, successo umbro a Sassuolo per uno a due, mentre la squadra di Padova viene dalla bella vittoria per tre a due in trasferta contro il Cagliari. Alle ore 15:00, infine, si terrà il “grosso” della giornata, visto che sono in programma ben cinque partite. Andando in ordine alfabetico, si inizia con la partita fra il Bari e il Crotone, con i pugliesi reduci dal successo interno per due a uno sull’Ascoli, mentre i calabresi hanno battuto in trasferta il Pescara, in uno spettacolare match chiusosi con il risultato di tre reti a due. Il Milan di Rino Gattuso ospiterà invece l’Empoli: rossoneri vittoriosi tre a uno contro la Salernitana al primo turno, mentre ai toscani è bastato un gol per avere la meglio sul Carpi. Novara-Cremonese sarà un’altra delle sfide delle 15; quasi tennistica la vittoria piemontese al primo turno, che ha infatti battuto 6 a 1 il Cesena in Romagna. Molto bene anche i giovani rossogrigi, che hanno avuto la meglio sull’Hellas, a Verona, per tre a zero. Il Torino ospiterà lo Spezia; parlando di risultati tennistici, come non sottolineare il successo piemontese interno allo scorso turno contro l’Avellino per 7 a 1. Spezia che invece ha battuto la Pro Vercelli 4 a 2 dopo i tempi supplementari. Infine, a completare il programma di oggi, la sfida fra Udinese e Bologna: friulani che hanno battuto il Parma dopo uno spettacolare 4 a 3. Stesso risultato, ma dopo calci di rigori, fra felsinei e Brescia.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SECONDO TURNO

11:00 Palermo-Benevento

12:30 Genoa-Ternana

14:30 Perugia-Cittadella

15:00 Udinese-Bologna

15:00 Torino-Spezia

15:00 Milan-Empoli

15:00 Bari-Crotone

15:00 Novara-Cremonese

