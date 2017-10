Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (10^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, 10^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite del turno infrasettimanale. Si parte con la sfida di Bergamo tra l'Atalanta e il Verona

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 10^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 prosegue la sua marcia con un turno infrasettimanale che è stato inaugurato ieri sera da Inter-Sampdoria; le nove partite che restano per chiudere la decima giornata si giocano tutte mercoledì 25 ottobre, con Atalanta-Verona che sarà alle ore 18:30. Alle 20:45 invece si gioca il resto del programma: Bologna-Lazio, Cagliari-Benevento, Chievo-Milan, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-Spal, Roma-Crotone e Sassuolo-Udinese.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RISULTATI SERIE A, LA SITUAZIONE

Il Napoli cerca di tornare in vetta alla classifica - momentaneamente scavalcato dall'Inter - volendo mantenere la sua imbattibilità, ma arriva dal pareggio interno contro l’Inter che ha frenato la sua corsa di vittorie (erano 13 considerando anche lo scorso campionato) e, dopo 28 giornate, ha frenato una serie di partite con almeno un gol. Ovviamente non può essere considerato un passo falso vista la qualità dell’avversario e il fatto di essersi confermato primo, ma intanto il Napoli ha visto avvicinarsi Juventus e Lazio che, sornione ma decise, continuano la loro corsa verso la testa della graduatoria provando a diminuire ancor più il divario. Oggi turno sicuramente più agevole per i bianconeri che ospitano una Spal in crisi; occhio al Bologna, che può esplorare i piani alti della classifica qualora dovesse fare risultato pieno contro i biancocelesti, che però stanno volando e sono in straordinaria fiducia.

L’ULTIMA DI MONTELLA?

C’è poi il Chievo, che ha scoperto la sua dimensione europea vincendo il derby: a far visita ai gialloblu è il Milan, che arriva dal pareggio interno contro il Genoa e da un singolo punto nelle ultime quattro partite. Senza lo squalificato Bonucci, Vincenzo Montella si prepara a quella che potrebbe anche essere l’ultima partita da allenatore dei rossoneri: la società lo ha lasciato in sella anche dopo il deludente 0-0 di domenica, ma le parole in sua difesa non sono state forti come nel passato recente e, soprattutto, la sensazione è che la conferma sia arrivata soprattutto per i pochi giorni tra una partita e l’altra, e la difficoltà nel trovare una soluzione definitiva in un lasso di tempo ristretto. Dovesse fallire anche la trasferta di Verona, Montella potrebbe salutare in anticipo; resta da capire chi andrebbe a prendere il suo posto in panchina, ma questo è un discorso che il Milan valuterà eventualmente se si troverà nella posizione di doverlo fare.

CLASSIFICA SERIE A, BENEVENTO SPACCIATO?

Con zero punti in nove partite, il record negativo assoluto per sconfitte ad aprire un campionato e il recente cambio di allenatore (da Marco Baroni a Roberto De Zerbi, che fa il suo esordio questa sera), il Benevento sembra ormai spacciato e condannato alla Serie B dopo una sola stagione. I campani ci provano e non demeritano nemmeno, ma sono inconsistenti: hanno segnato soltanto due gol e non riescono a concretizzare quanto creano. Domenica contro la Fiorentina si è vista una squadra con voglia di lottare e capace di creare grattacapi ai viola; la sfortuna in questi casi dà una mano (o meglio non la dà) e un bel tiro di Cataldi si è stampato sul palo quando avrebbe potuto riaprire la partita. Fatto sta che adesso il Benevento si trova adesso a 5 punti dalla penultima in classifica (la Spal) e a 6 dall’ipotetica salvezza (ma 6 sono anche i punti del Verona, terzultimo per differenza reti). Un compito davvero difficile per una squadra che avrebbe le potenzialità per salvarsi ma cui manca inevitabilmente la fiducia che gli potrebbe derivare da un primo risultato positivo. Che possa arrivare finalmente questa sera?

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 10^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Inter-Sampdoria 3-2 - 18' Skriniar (I), 32' Icardi (I), 55' Icardi (I), 64' Kownacki (S), 85' Quagliarella (S)

ore 18:30 Atalanta-Verona

ore 20:45 Bologna-Lazio

ore 20:45 Cagliari-Benevento

ore 20:45 Chievo-Milan

ore 20:45 Fiorentina-Torino

ore 20:45 Genoa-Napoli

ore 20:45 Juventus-Spal

ore 20:45 Roma-Crotone

ore 20:45 Sassuolo-Udinese

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Inter* 26

Napoli 25

Juventus, Lazio 22

Roma* 18

Sampdoria* 17

Chievo 15

Bologna 14

Fiorentina, Torino, Milan 13

Atalanta 12

Sassuolo 8

Genoa, Udinese, Cagliari, Crotone, Verona 6

Spal 5

Benevento 0

* una partita in meno

