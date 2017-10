Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (3^ giornata, Serie A1)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score della partite in programma oggi 25 ottobre 2017 per la 3^giornata del campionato di Serie A1 Superlega.

25 ottobre 2017 Michela Colombo

Piacenza Volley (da Facebook ufficiale)

Il massimo campionato di volley maschile torna protagonista oggi mercoledì 25 ottobre 2017 per disputare la terza giornata della Serie A1: primo turno infrasettimanale quindi per la Superlega che ovviamente sarà solo il primo dei tanti. Nell’obbiettivo di arrivare ai play off scudetto entro marzo e facendo comunque conto degli impegni europei di parecchi dei club presenti in campionato, senza dimenticare le soste delle nazionali che si stanno preparando alla prossima edizione dei Mondiali 2018, correre in campionato diventa una necessità. Ecco quindi che dopo il secondo turno disputato solo domenica scorsa, il volley italiano torna in campo già nella serata di oggi ma con appena 5 match previsti.

IL PROGRAMMA

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il calendario per questo appassionate primo turno infrasettimanale: come abbiamo detto saranno appena 5 i match previsti e per tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.30. Si comincerà quindi a quell’ora al PalaPanini con la sfida tra la Azimut Modena e la Gi Group Monza, con i gialloblu attesi alla riconferma dopo un inizio di stagione brillante. Alla stessa ora previsto anche il fischio d’inizio della partita tra la Wixo Lpr Piacenza e Sir Safety Conad Perugia, con gli umbri che paiono davvero imbattibili, dopo la vittoria della Supercoppa contro Civitanova. L’altro match atteso sarà quello tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kioene Padova: scontro tra piccole visto che entrambe le formazioni finora hanno raccolto ben poche soddisfazioni in stagione. In campo sempre alle ore 20.30 ecco poi la sfida tra Bunge Ravenna e Diatec Trentino, con la formazione di Angelo Lorenzetti chiamata a trovare la seconda vittoria in trasferta dopo il faticoso successo rimediato nel turno precedente della Superlega contro Padova. A chiudere il programma ecco poi la partita al Palasport di Frosinone tra la Biosì Indexa Sora e la Taiwan Excellence Latina: la squadra di Barbiero proverà oggi a recuperare la prima vittoria in casa o almeno tenterà di mettere in campo una prestazione maggiormente convincente di quanto visto finora.

I POSTICIPI

Dando un occhio al calendario previsto per questa 3^ giornata del campionato di serie A1 notiamo subito che i conti non tornano. Oltre ai cinque match di cui abbiamo finora parlato, mancano nel programma due incontri, che invece non stanno disputati nella serata di oggi. Il primo posticipo programmato per questo primo turno infrasettimanale è la partita tra Revivre Milano e Cucine Lube Civitanova, organizzata per il 26 ottobre 2017 alle ore 20.30. La sfida al Palayamanay sarà senza dubbio uno delle più attese di questa giornata visto che si troveranno faccia a faccia la formazione lombarda di Andrea Giani, grande sorpresa della stagione 2017-2018 e totalmente rinnovata nella scorsa estate e finora autrice di prestazioni più che convincenti e la campionessa d’Italia in carica. Il secondo posticipo previsto è quello tra la neopromossa Castellana Grotte e la Calzedonia Verona, in programma per il prossimo 13 dicembre 2017 per le ore 20.30.

RISULTATI SERIE A1

Ore 20.30 Modena Monza

Ore 20.30 Piacenza Perugia

Ore 20.30 Ravenna Trento

Ore 20.30Sora Latina

Ore 20.30 Vibo Valentia Padova

CLASSIFICA SERIE A1

Modena, Perugia 6

Milano 5

Piacenza, Trento 4

Civitanova *, Monza, Castellana 3

Verona 2

Ravenna *, Vibo Valentia, Latina 1

Padova, Sora 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.