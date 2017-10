Roma-Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

25 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Roma-Crotone, LaPresse

Roma-Crotone, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, è in programma mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico sito nella Capitale ed è un match valido per la decima giornata di Serie A 2017-18. La Roma mette nel mirino il quarto posto: la vittoria esterna sul campo del Torino ha rilanciato le ambizioni in chiave europea della formazione allenata da Eusebio Di Francesco che in campionato, finora, ha perso solamente con le prime due della classifica, Napoli e Inter, a conferma di come nonostante i cambiamenti apportati dalla nuova guida tecnica e dall'ultima sessione di mercato, i giallorossi rimangano una delle realtà più solide della Serie A.

ROMA CROTONE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE ROMA-CROTONE

Essendo l'unica emittente a pagamento che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A, Sky Sport proporrà la diretta tv di Roma-Crotone sul canale 254 della piattaforma satellitare, gli abbonati a Mediaset Premium potranno invece sintonizzarsi sul canale numero 383 del digitale terrestre. Diretta streaming video su http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

IL CONTESTO

Nel turno infrasettimanale la Roma ha la possibilità di incamerare altri tre punti facili contro una squadra che anche quest'anno disputerà una sorta di mini-campionato per salvarsi; la squadra di Davide Nicola infatti in questo inizio di stagione ha vinto solamente una volta contro il Benevento, strappando tre pareggi contro Spal, Verona e Torino, ma è assolutamente incapace di fare risultato al cospetto delle grandi. Considerando anche il rendimento lontano dallo Scida, un solo punto in quattro trasferte, è difficile immaginare un Crotone che possa compiere il colpaccio proprio all'Olimpico di Roma facendo un dispetto a un avversario che lotta invece per le posizioni nobili della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le formazioni che schiereranno Di Francesco e Nicola dal primo minuto. I padroni di casa avranno sicuramente Alisson tra i pali, qualche problema al centro della difesa, senza gli infortunati Fazio e Manolas il tecnico giallorosso dovrà nuovamente fare affidamento su Hector Moreno e Juan Jesus che contro il Torino non se la sono comunque cavata male, sulle corsie esterne non mancheranno Bruno Peres e Kolarov, con il serbo che da quando è tornato a Roma sta vivendo una seconda giovinezza dopo le annate frustranti al Manchester City; a centrocampo verrà rinnovata la fiducia al giovane Pellegrini che potrà contare sull'esperienza e sulla classe di Florenzi e Nainggolan; confermatissimo come punta centrale Edin Dzeko che assieme alle ali Perotti ed El Shaarawy formerà il tridente d'attacco. Gli ospiti cerceheranno di opporsi con il seguente undici: Cordaz tra i pali, difesa a quattro composta dai terzini Sampirisi e Martella, i cani da guardia nella trequarti del Crotone saranno Ceccherini e Ajeti; sulle corsie esterne del centrocampo ci saranno Barberis e Faraoni, a manovrare il gioco ci penserà Mandragora con la collaborazione di Rohden; la coppia d'attacco sarà formata da Budimir e Trotta (oppure Stoian) che finora non è mai riuscita a lasciare il segno.

LA CHIAVE TATTICA

Non dovremmo vedere moduli rivoluzionari o bislacchi nella partita dell'Olimpico: Eusebio Di Francesco ha sempre disposto i suoi uomini secondo il modulo 4-3-3, dichiarando di poter aprire a variazioni ma di fatto limitandosi a qualche modifica nel corso della partita (quando occorra), ancora più all'antica Davide Nicola che raramente ha proposto schieramenti diversi dal 4-4-2, arrivato lo scorso anno in corso d'opera (anche il piemontese giocava con il tridente offensivo) e decisivo per la miracolosa salvezza centrata dagli squali.

QUOTE E SCOMMESSE

Gli allibratori non hanno alcun dubbio e puntano fortissimo sulla Roma: l'1 dei giallorossi viene dato ad appena 1,17 su WilliamHill, vincite decisamente più cospicue in caso di parità (l'X viene valutato a 8,00 da BWin) e di vittoria esterna del club calabrese (16,00 su Unibet), quest'ultima ritenuta piuttosto improbabile. Potrebbe essere una partita ricca di gol, stando a giudicare le quote che PaddyPower ha fissato per l'Over (1,40) e per l'Under (2,85); non a caso Betclic propone per il risultato esatto di 3 a 0 in favore dei giallorossi una quota di 6,75.

