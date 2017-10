Sassuolo Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo Udinese, che sarà diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento, è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre e vale per la decima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: nuovo turno infrasettimanale nel torneo. In questa gara di Serie A si affrontano la 13esima e la 15esima forza di questo campionato, divise in classifica da soltanto due punti; ma partiamo da un focus in casa Udinese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Udinese sarà trasmessa in diretta tv unicamente sul satellite a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 7 con codice d'acquisto 408569 - per i non abbonati al pacchetto Calcio - e possibilità di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go su PC, tablet o smartphone; inoltre su Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Serie A, che propone le azioni salienti e le reti in tempo reale da tutti i campi.

QUI UDINESE

I friulani, infatti, sono reduci da un K.O. interno contro la Juventus che ha fatto scalpore, e pur riconoscendo la caratura dell'avversario ci sono tutti i motivi. La squadra di Delneri era passata in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Perica, coronamento di un inizio caratterizzato da un'ottima pressione dei friulani nella metà campo juventina. Dopo la clamorosa autorete di Samir, però, la squadra di Allegri ha preso il controllo del campo, ottenendo prima la rete del 2-1, per poi sfiorare il terzo gol con Higuain. I locali, dunque, andavano a riposo sotto 2-1, ma con l'uomo in più per effetto del doppio giallo a Mandzukic (in un episodio peraltro particolarmente a favore per i friulani).

Nella ripresa, Danilo aveva agguantato prontamente il pari facendo ben sperare i tifosi udinesi, ma poi è avvenuto il crollo clamoroso; 4 gol subiti nel secondo tempo hanno, infatti, chiuso i giochi sul 2-6 contro una squadra in 10 uomini, e con gli episodi a favore. Per questo motivo, pur riconoscendo la difficoltà della gara, il tecnico Delneri è finito sul banco degli imputati, e la società ha pensato già ai suoi sostituti; a gravare sulla posizione del tecnico friulano non è solo la clamorosa sconfitta di domenica, ma i soli 6 punti messi in cascina che difatti rendono la squadra terzultima insieme a Verona, Crotone e Cagliari. In caso di sconfitta contro il Sassuolo, pronti l'ex Reja e Oddo.

QUI SASSUOLO

L'avversario di questa gara, infatti, è un Sassuolo galvanizzato dai due risultati utili di fila, ma che si è reso protagonista di un inizio di campionato altrettanto negativo. Il nuovo allenatore Bucchi, che riceveva l'importante eredità di Di Francesco, fatica a trovare una quadratura, ma ha avuto il merito di vincere alcune gare significative come quella di Cagliari e quella di domenica scorsa a Ferrara, in un derby complicato e sofferto. Sull'onda di questo entusiasmo, e dei primi risultati che iniziano a vedersi dal punto di vista dei meccanismi, i nero-verdi attendono fra le mura del Mapei l'Udinese, con l'intenzione di provare ad avvicinarsi all'altro lato della classifica.

In virtù dei solo 8 punti conquistati, infatti, una vittoria non servirebbe a scalare posizioni in questo momento, ma sarebbe preziosa per chiudere al meglio un trittico di gare difficili e presentarsi al meglio al cospetto della capolista Napoli nel prossimo week-end. Per quanto riguarda i precedenti fra le due formazioni, nelle ultime 5 gare il Sassuolo ha ottenuto 3 vittorie e due pareggi; nella scorsa stagione, con la guida tecnica di Di Francesco, i nero-verdi si imposero sia nella gara di andata che a ritorno, con 3 gol totali messi a segno da Defrel, oggi alla Roma proprio con Di Francesco. L'ultima vittoria friulana risale al 2014, vittoria in casa firmata Antonio Di Natale.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO UDINENSE

Passando all'analisi delle probabili formazioni, ci si aspettano alcune modifiche da entrambi gli allenatori, per gestire al meglio le energie nell'ottica delle 3 gare in una settimana. Il tecnico del Sassuolo Bucchi dovrà fare a meno di Cassata, espulso nel finale a Ferrara, così come di Dell'Orco e Letschert. Nel 4-3-3 spazio allora a Consigli in porta, solita coppia formata da Acerbi e Cannavaro al centr, Gazzola e Peluso sugli esterni. A centrocampo Missiroli giocherà al centro insieme a Duncan e Magnanelli ai suoi fianchi, mentre in attacco Berardi e Politano saranno le ali nel tridente con Falcinelli. Il tecnico dell'Udinese Delneri schiera un 4-4-1-1, che prevede la presenza di Bizzarri in porta, Adnan e Samir terzini, Danilo e Nuytinck centrali di difesa. A centrocampo Fofana e Hallfredsson occuperanno la porzione centrale della mediana, lasciando a Perica e Jankto le corsie esterne. In avanti De Paul sarà alle spalle dell'unica punta Lopez-

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne le quote per la partita di Reggio Emilia, andiamo in particolare a vedere il dettaglio dell'agenzia di scommesse Snai, che quota 2,00 il segno 1 per la vittoria dell'Udinese, mentre il segno 2 sulla vittoria del Sassuolo è dato a 3,85. Il segno X che identifica il pareggio è dato a 3,35 volte la somma giocata.

