Video/ Ascoli Spezia (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Ascoli Spezia (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita giocata al Del Duca valida per l'11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Ascoli Spezia (LaPresse)

L'Ascoli cala il tris contro lo Spezia in una vittoria importante per il morale e la classifica. Decidono le reti di D'Urso, Carpani e Favilli, per lo Spezia a nulla serve la rete di Terzi. Andiamo a vedere le statistiche del match. I passaggi totali sono 436 a 384. Riguardo la voce contrasti sono stati 23 ciascuno come i cross, 18 uguali per due. Andiamo a vedere ora le statistiche individuali. Mignanelli ha sfornato ben 10 cross per l'Ascoli mentre Lopez ne ha fatti 7. Buzzegoli e Mastinu hanno calciato tre angoli ciascuno. I due hanno anche servito un assist vincente per i rispettivi compagni. Vittoria meritata dell'Ascoli confermata anche dai numeri positivi per i padroni di casa. Lo Spezia ha punto davvero poco in avanti fornendo una prestazione deludente. L'Ascoli ha sfruttato bene le occasioni avute.

LE DICHIARAZIONI

L'Ascoli batte lo Spezia con un bel tris e porta a casa una vittoria importante. Fulvio Fiorin ha cosi commentato la vittoria contro lo Spezia attraverso tuttoascoli: "Questo è il sesto risultato utile consecutivo. E' stata una partita difficile all'inizio dove anche il pubblico rumoreggiava ma non trovavamo spazio nella difesa dello Spezia molto ostica. Ci è mancato solo il guizzo vincente. Il gol ci ha aiutato a trovare molti più spazi perchè loro sono stati costretti ad uscire più dalla loro area. Il nostro possesso palla li ha fatti stanzare. In ogni gara cerchiamo di vincere mantenedo la nostra identità di gioco che è il possesso palla. I cambi? Erano pensati proprio per portare agli effetti che abbiamo visto. Meritiamo almeno 3-4 punti in più in classifica. Mengoni? Ritorno positivo il suo".Alberto Gilardino al termine dell'incontro analizza così il match attraverso il sito ufficiale: "Non è andata come tutti avremmo voluto ed è un vero peccato perchè oggi era una buona occasione per trovare punti pesanti lontano dal "Picco". Ora non dobbiamo abbassare la testa, bensì continuare a lavorare, cercando di capire i nostri errori e migliorare, anche perchè sabato si torna subito in campo e c'è subito l'occasione per riscattarsi".

CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI SPEZIA (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B, da video sky)

© Riproduzione Riservata.