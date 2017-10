Video/ Avellino Pro Vercelli (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Avellino Pro Vercelli (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita giocata al Partenio e valida nella 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Avellino Pro Vercelli (LaPresse)

L'Avellino batte di misura la Pro Vercelli grazie alla rete di Asencio. Andiamo a vedere i numeri del match per capire l'andamento del match. L'Avellino ha messo insieme ben 404 passaggi contro i 293 della Pro Vercelli. L'Avellino ha battuto molto le fasce mettendo 17 cross in mezzo contro i 12 degli ospiti. Inoltre i padroni di casa hanno effettuato 25 tiri contro i 7 della Pro Vercelli. Grande protagonista della partita è stato Moretti autore dell'assist vincente e re dei cross fatti, 4, e degli angoli battuti, 5. Peccato per l'espulsione. Nella Pro Vercelli ci ha provato Vajushi con 4 cross. Vittoria meritata per l'Avellino che ha costruito tantissimo concretizzando anche poco. La compagine ospite ha fatto davvero poco per portare a casa la partita, i numeri parlano di un attacco sterile e spuntato.

LE DICHIARAZIONI

L'Avellino vince di misura sulla Pro Vercelli in una gara molto tirata. Walter Novllino ha analizzato la sfida nel post partita ai microfoni di OttoChannel, le dichiarazioni sono riportate da tuttoavellino: "Secondo tempo ottimo, meno bene nel primo. Venivamo da prestazioni buoni e risultati scadenti, la pressione era tanta. Non era facile, credetemi, in questa situazione. Giocando in casa paghi qualcosa sotto l'aspetto dell'emotività. Nel primo tempo loro si sono chiusi, ma la ripresa mi è piaciuta tantissimo. Grassadonia è un ottimo allenatore. Nessuna partita è facile, guardate il Perugia cosa ha fatto in casa con il Cesena. Asencio? Gol bellissimo. Moretti? Grande prestazione anche la sua. La cosa di cui sono fiero è che i gol vengono su azione e non su palle inattive. Porta imbattuta? L'ho detto a Massimiliano Taccone, sono contento di non aver preso gol, il resto non mi interessa". Gianluca Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli, ha commentato la sconfitta con queste parole riportate da magicapro: "L'Avellino è una squadra con grande esperienza, conosce bene la categoria. Noi abbiamo disputato un buon primo tempo: dovevamo fare meglio in fase di possesso palla, ma abbiamo svolto una buona fase difensiva. La partita è stata decisa da un episodio, peccato. Non siamo riusciti a giocare come volevamo, l’Avellino ha spezzato continuamente i nostri fraseggi, impedendoci di esprimerci al meglio. Il “Partenio” è un campo difficile per tutti, non è semplice portare via punti da qui".

