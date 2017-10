Video / Carpi Palermo (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Carpi Palermo (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita giocata al Cabassi e valida nella 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Carpi Palermo (LaPresse)

Il Palermo espugna Carpi con una prestazione decisa e incisiva. Grande protagonista Nestorovski, autore di una doppietta. Embalo ha siglato la terza rete per i rosanero mentre Sabbione aveva momentaneamente riaperto il match per il Carpi. Andiamo ora a scoprire i numeri della partita. Il Palermo ha effettuato 497 passaggi contro i 371 del Carpi. Riguardo i tiri sono 12 del Carpi contro gli 8 del Palermo. Vediamo ora le statistiche personali. Manconi ha effettuato 2 cross contro i 5 di Rispoli. Riguardo gli assist troviamo Manconi con 1 per il Carpi mentre per il Palermo troviamo Nestorovski e Rolando con uno ciascuno. Palermo cinico al massimo che è riuscito a capitalizzare tutte le occasioni avute. Meno incisivo il Carpi che ha costruito di più ma in avanti ha deluso tanto da non trovare i gol dei centravanti.

LE DICHIARAZIONI

Il Carpi cade in casa contro il Palermo cadendo sotto i colpi di Nestorovski, doppietta, ed Embalo. La rete di Sabbione ha solo illuso la compagine di casa. Antonio Calabro, allenatore del Carpi, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport, le dichiarazioni sono state raccolte da tuttomercatoweb: "La partita ha vissuto di episodi. L'avversario ha il suo valore, giocatori importanti. Abbiamo avuto una buona reazione non sfruttando situazioni da gol che potevamo rimettere in piedi la partita. Andare sullo 0-2 con un gol rocambolesco ci ha complicato la situazione". Bruno Tedino,allenatore del Palermo, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita ricca di spunti e di sostanza, molto bella. La squadra è rimasta vicina, si è aiutata e soprattutto ho visto la voglia: tutti ingrediente fondamentali nel campionato di Serie B. Stasera è arrivata una vittoria meritata su un campo difficile, la nostra prima vittoria in trasferta e questo ci dà entusiasmo".

© Riproduzione Riservata.