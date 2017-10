Video/ Cittadella Venezia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Cittadella Venezia (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita giocata al tombolato e valida nella 11^ giornata del campionato Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Marco Guido

Video Cittadella Venezia (LaPresse)

Il Cittadella riesce a mettersi alle spalle la piccola crisi vissuta aggiudicandosi il derby veneto contro il Venezia per 2 a 1 grazie alle reti realizzate dai due attaccanti Strizzolo e Litteri che a metà ripresa ha decisa la sfida del Tombolato. Inizia subito forte il Venezia con una bella incursione di Del Grosso che, dopo aver sfondato sulla sinistra, ha messo in area un perfetto cross che Geijo ha incredibilmente messo sopra la traversa da distanza più che ravvicinata. La reazione dei padroni di casa arriva al 12' quando su un cross effettuato dalla destra da Salvi, Bruscagin ha rischiato di realizzare un clamoroso autogol con una sciagurata deviazione con la spalla. Al 27' ci prova poi capitan Iori con una potente conclusione da fuori area che Audero riesce a deviare in corner con uno stupendo intervento in tuffo. Al 35' però gli attacchi del Cittadella vengono premiato col gol del vantaggio che nasce da un'ottima incursione sulla destra di Schenetti che ha crossato alla perfezione verso il centro-area per Strizzolo che ha anticipato Bruscagin con un gran stacco riuscendo a segnare con un bel colpo di testa da distanza ravvicinata. Gli ospiti non si sono arresi ed hanno provato a gettarsi in avanti riuscendo un pò a sorpresa a trovare il pareggio al 42' con un calcio di punizione di Stulac che ha nettamente sorpreso il colpevole Alfonso che ha sbagliato completamente l'intervento permettendo così al Venezia di riequilibrare il risultato. E così si è concluso sul punteggio di 1 a 1 il primo tempo dopo un minuto di recupero.

LA RIPRESA

La ripresa si apre senza sostituzioni e al 53' è la squadra ospite a sfioraree il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Moreo è riuscito a coordinarsi alla perfezione indietreggiando, il tentativo al volo dell'attaccante è però uscito di pochissimo dal palo lontano. Al 65' sono però i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Litteri che è riuscito a risolvere una intricata mischia nata da un calcio d'angolo che aveva permesso a Adorni di colpire imperiosamente di testa, il tentativo del difensore è stato però respinto da un vero e proprio miracolo di Audero, la palla è rimasta li vicino dove ad avventarsi per primo è stato proprio Litteri che ha riportato in vantaggio la squadra di Venturato. Al 69' mister Inzaghi prova a cambiare inserendo Marsura al posto di Bruscagin. Al 72' ci ha poi provato Salvi da posizione defilata ma Audero ha bloccato in presa alta. Un minuto dopo al 73' è il Venezia ad andare vicinissimo al gol quando proprio il neo-entrato Marsura ha tentato un tiro rasoterra da dentro l'area di rigore che Alfonso è riuscito a respingere coi piedi; l'azione è proseguita e sul cross di Zampano, Moreo ha tentato un tiro al volo che è uscito dopo aver colpito la parte esterna del palo. Gli ospiti ci credono ed attaccano a testa bassa: all'83' su una punizione calciata dalla trequarti Domizzi ha anticipato il diretto avversario e con un gran colpo di testa in torsione ha colpito in pieno il palo. I lagunari ci credono e all'86' Alfonso deve compiere un vero e proprio miracolo per respingere con uno stupendo intervento in tuffo sulla punizione calciata dal solito Stulac. Prima della fine poi in contropiede all'88' è stato infine Schenetti a cercare il terzo gol con un tiro dal limite dell'area che è uscito di pochissimo dallo specchio. Dopo quattro lunghissimi minuti di recupero si è così concluso questo derby vinto dal Cittadella e che delude certamente il Venezia che avrebbe probabilmente meritato forse di pareggiare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA VENEZIA (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B, da video sky)

