Video/ Empoli Pescara (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Empoli Pescara (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita giocata al Castellani e valida nella 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Marco Guido

Video Empoli Pescara (LaPresse)

L'Empoli ritrova la vetta della classifica conquistando tre punti contro il Pescara di Zeman che è stato travolto dallo scatenato Caputo che, con la doppietta realizzata questa sera, ha raggiunto quota 100 reti in Serie B. La gara è subito vibrante con continui capovolgimenti di fronte ma la prima occasione arriva solamente al 13' quando Caputo lanciato ottimamente in profondità, si è potuto presentare da solo davanti a Fiorillo che è riuscito a bloccare il diagonale tentato dal numero 11 che era stato però smorzato dall'ottimo recupero effettuato da Coda.Non passa nemmeno un minuto e al 14' i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato quando sul perfetto cross di Pasqual, Ninkovic ha potuto colpire di testa dentro l'area di rigore insaccando imparabilmente in rete e facendo esplodere il Castellani. Non succede praticamente più nulla fino al 28' quando Pasqual ha calciato benissimo una punizione da fuori area che Fiorillo è riuscito a deviare in corner con uno strepitoso intervento in tuffo. Sul corner successivo del solito Pasqual, è stato Caputo a colpire di testa da distanza ravvicinata ma l'estremo difensore ospite si è superato riuscendo a deviare il tentativo dell'attaccante in calcio d'angolo. Al 30' ci ha poi provato anche Romagnoli sempre con un colpo di testa da distanza ravvicinata sugli sviluppo di un calcio d'angolo. Al 34' però Perrotta commette una grossa ingenuità cadendo rovinosamente su Krunic e costringendo così il direttore di gara a concedere un calcio di rigore ai padroni di casa. Al 36' bomber Caputo ha trasformato con una potente conclusione la massima punizione salendo così a 9 reti in campionato e portando il punteggio sul 2 a 0 sul quale si è chiusa la prima frazione di gioco.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Zeman che ha lasciato negli spogliatoi il deludente Del Sole inserendo Benali che è riuscito a dare sicuramente qualità alla manovra negli ultimi venti metri. Al 49' ennesimo brutto errore commesso da Perrotta che ha sbagliato un passaggio semplice permettendo così a Ninkovic di servire a Bennacer su un piatto d'argento la palla del terzo gol che il numero 10 ha però sprecato calciando troppo centralmente permettendo a Fiorillo di bloccare la palla a terra. Nonostante la ricerca del controllo del possesso palla da parte del Pescara in pratica non succede nulla fino al 77' quando Zajic in contropiede, tutto solo davanti al portiere ospite, ha sprecato clamorosamente calciando fuori da distanza ravvicinata. All'80' ci ha poi provato il subentrato Benali che ha costretto Provedel ad un bell'intervento col quale ha deviato la palla in corner. All'83', un pò a sorpresa, è arrivato il gol che ha riaperto le sorti dell'incontro che è nato da un cross di Valzania effettuato dalla sinistra, Pettinari ha mancato l'intervento e la palla è arrivata a Coulibaly che appostato sul secondo palo ha segnato da due passi a porta ormai sguarnita. Quando si attendeva un assalto finale da parte della squadra di Zeman, tre minuti dopo all'86' ci ha pensato bomber Caputo a chiudere la sfida realizzando il 100^ gol personale nel campionato cadetto; il gol del bomber è nato da una punizione tutt'altro che imprendibile di Zajic che Fiorillo si è fatto incredibilmente sfuggire dalle mani, sulla palla si è avventato per primo il centravanti di casa che ha segnato da due passi chiudendo di fatto il match del Castellani. L'Empoli di Vivarini con questa meritata vittoria ritrova la vetta della classifica trascinata dal bomber Caputo che è riuscito questa sera a toccare le 100 reti in Serie B, i toscani hanno dimostrato di essere superiori alla formazione abruzzese.

