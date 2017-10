Video / Entella Cremonese (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Entella Cremonese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata a Chiavari e valida nella 8^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Marco Guido

Video Entella Cremonese (LaPresse)

La Virtus Entella non riesce a ritrovare la vittoria nemmeno contro la Cremonese che riesce ad impattare per 1 a 1 in una paritta corretta ma purtroppo un pò avara di emozioni. Gli ospiti hanno iniziato meglio anche se a ritmi piuttosto blandi visto che non è praticamente successo nulla fino al 28' quando una conclusione tentata da Luppi da dentro l'area di rigore, è stata respinta dalla retroguardia ospite, la palla è finita nei pressi di Nizzetto che ha calciato con potenza dall'altezza del limite dell'area mettendo di non molto sopra la traversa. Al 33' ci ha poi provato Renzetti con una conclusione da fuori area che, deviata involontariamente da Benedetti, costringendo Iacobucci ad un complicatissimo intervento in tuffo. Non passa nemmeno un minuto e al 34' Paulinho si inventa letteralmente il gol del vantaggio con una strepitosa azione personale nata dalla sinistra da dove il brasilinao si è accentrato saltando due avversari e trovando il gol con un perfetto tiro a giro che si è infilato imparabilmente sotto l'incrocio del palo lontano della porta. I padroni di casa provano a reagire ma l'unica occasione creata arriva al 42' quando su un cross proveniente dalla sinistra, capitan Troiano ha colpito con la testa ma Ujkani è riuscito a respingere coi pugni.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con una sostituzione che ha certamente spostato gli equilibri dell'incontro visto che mister Castorina ha deciso di lasciare negli spogliatoi un trequartista come Nizzetto il cui posto è stato preso da un centravanti La Mantia. Alla prima occasione al 58' i liguri riescono ad agguntare subito la parità quando sul cross effettuato dalla sinistra da Troiano, sia Diaw che Renzetti, saltati in aria per colpire di testa, non ha impattato il pallone che è passato finendo tra i piedi di Eramo che dopo aver controllato, ha segnato con un potente tiro di destra che non ha lasciato scampo a Ujkani. L'Entella ci crede e prova ad attaccare, al 78' è stato poi il subentrato La Mantia a sfiorare il gol del vantaggio con un potente tiro dal limite dell'area che è stato respinto solamente dalla traversa. Un minuto dopo al 79' ci ha poi provato Ermao che ha calciato da fuori area mettendo a lato dello specchio della porta di pochi centimetri. Dopo quattro minuti di recupero, si è conclusa questa gara terminata giustamente in parità tra due squadre in salute che delude maggiormente in padroni di casa che avrebbe voluto conquistare la piene posta in palio.

© Riproduzione Riservata.