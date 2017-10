Video/ Foggia Parma (0-3): highlights e i gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Foggia Parma (risultato finale 0-3): highlights e i gol della partita giocata allo Zaccheria e valida nella 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Foggia Parma (LaPresse)

Allo Stadio Pino Zaccheria il Parma supera in trasferta il Foggia con un netto 3 a 0. Nel primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio in un buon momento dei padroni di casa quando, al 12', la punizione di Scozzarella trova il colpo di testa vincente di Gagliolo. I pugliesi faticano in fase offensiva subendo le ripartenze dei ducali che, nella ripresa, raddoppiano al 74' con Insigne su suggerimento di Calaiò. All'85' poi lo stesso Calaiò chiude definitivamente i conti segnando il calcio di rigore concesso per fallo di Gerbo su Baraye. I 3 punti permettono al Parma di raggiungere quota 17 punti mentre il Foggia resta fermo in classifica con 11 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche della serata emerge come il Parma, forse non con un passivo così penalizzante per il Foggia, abbia meritato il successo a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, comunque non supportato da un netto dominio almeno in fase di palleggio. In fase offensiva, invece, si segnala il 14 a 13 nei tiri totali, 9 a 5 nello specchio della porta, 2 ciascuno per Coletti ed Insigne.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo rispettivamente Loiacono da un lato, Frattali dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FOGGIA PARMA (0-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B, da video sky)

© Riproduzione Riservata.