Video/ Frosinone Ternana (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

25 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Frosinone Ternana (LaPresse)

Allo Stadio Benito Stirpe il Frosinone inaugura il nuovo impianto con una vittoria sulla Ternana per 4 a 2. Gara che si mette però da subito in salita per i ciociari passando in svantaggio all'11 con la rete di Gasparetto. Gli ospiti non riescono a confermarsi ed il pareggio arriva al 18' con Soddimo su assist di Ciano, dopo che Beghetto aveva colpito un palo in precedenza. Nella ripresa, M.Ciofani firma il sorpasso al 48' prima che il subentrato Angiulli, al 74', ristabilisca l'equilibrio. Decisivo dunque il goal segnato da Citro su assist di Matarese all'83' mentre Ciano chiude definitivamente i conti al 90'. I 3 punti lanciano il Frosinone a quota 19 punti mentre la Ternana rimane ferma in classifica a quota 11 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, sulla lunga, distanza il Frosinone sia riuscito ad avere meritatamente la meglio sugli avversari a cominciare dal possesso palla favorevole con il 57%, sebbene sia flebile la differenza in fase offensiva, 12 a 6 le conclusioni totali ma 5 a 4 nello specchio della porta con 2 tiri ciascuno per D.Ciofani, Montalto e Carretta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Giua della sezione di Olbia ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Terranova e Citro da un lato, Carretta dall'altro.

