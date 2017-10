Video/ Inter Sampdoria (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata)

25 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Inter Sampdoria, Serie A 10^ giornata (Foto LaPresse)

Vittoria col brivido per l'Inter che nell'anticipo della decima giornata di Serie A 2017-18 batte la Sampdoria per 3 a 2 con i gol di Skriniar e Icardi (autore di una doppietta), inutili nell'ultimo terzo di gara le reti di Kownacki e Quagliarella che hanno comunque riaperto una partita che i nerazzurri sembravano aver messo in cassaforte. Nonostante il finale al cardiopalma i padroni di casa (si giocava al Meazza) sono riusciti a difendere il risultato dall'assalto finale dei blucerchiati che possono comunque uscire a testa alta pur avendo sofferto soprattutto nella prima parte di gara. Diventano 26 i punti raccolti nelle prime 10 giornate dalla squadra di Spalletti, un bottino davvero ragguardevole per l'Inter che assume momentaneamente il comando della classifica in attesa che anche le altre big scendano in campo. Con la doppietta rifilata alla Samp, Mauro Icardi sale a quota 11 gol nella classifica marcatori, diventando il secondo miglior cannoniere dopo Ciro Immobile, mentre Fabio Quagliarella si conferma il secondo miglior bomber italiano e manda un altro messaggio al ct Ventura. Come ha sottolineato lo stesso Icardi, l'Inter dovrebbe essere più cinica sotto porta: nonostante i 13 tiri nello specchio e le 15 occasioni da gol create i nerazzurri hanno rischiato di non vincerla questa partita, più freddi i blucerchiati ai quali sono bastati 3 conclusioni in porta per andare a segno 2 volte; la formazione di Spalletti è stata comunque sfortunata con i 3 legni colpiti da Perisic e Icardi, senza i quali il risultato avrebbe assunto proporzioni tennistiche.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il centravanti dell'Inter, Mauro Icardi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non sono soddisfatto di come sono andate le cose, per il palo colpito, per le occasioni sciupate nel primo tempo e per come stavamo gettando tutto alle ortiche nel finale. La cosa importante, comunque è aver vinto anche se non possiamo sempre soffrire come stasera. I margini di miglioramento sono ancora ampi, da parte nostra sappiamo esattamente cosa fare, la strada è ancora lunga ma siamo orgogliosi del cammino intrapreso. A Napoli potevamo fare meglio perché i partenopei erano stanchi, di sicuro quel risultato al San Paolo ci ha dato la consapevolezza di essere una grande squadra e ci ha spronato a fare ancora meglio". Ai microfoni di Sky Sport, nel post-gara, è intervenuto il portiere della Sampdoria, Christian Puggioni: "L'Inter sta attraversando un ottimo momento di forma e ha trovato una consapevolezza da grande squadra, motivi per cui ci ha fatto parecchio soffrire per due terzi di gara, abbiamo impiegato troppo tempo a prendere le misure e a rompere gli indugi, quando siamo tornati in partita ormai era già tardi. L'Inter è una squadra che lotta per andare in Champions League, il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno e costruire le basi per qualcosa di importante, per noi è già una grande soddisfazione aver messo in difficoltà una grande del campionato. Viviano quando sarà pronto si metterà a disposizione dell'allenatore al quale spetta la decisione finale su chi schierare tra me e lui". Le parole di Fabio Quagliarella ai microfoni di Sky Sport: "Con Spalletti c'è stato un abbraccio affettuoso a fine gara, si è avvicinato dicendomi scherzosamente che in un modo o nell'altro gli rompo sempre i c... Tornando alla partita è stato un vero peccato prendere il terzo gol a inizio ripresa, fossimo rimasti sullo 0-2 forse ce l'avremmo fatta a rimontare. Comunque oggi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e ci può stare di soffrire in un campo difficile come quello di San Siro". Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha affidato la sua analisi lucida: "A detta di parecchi addetti ai lavori e di alcuni dirigenti nerazzurri l'Inter del primo tempo è stata la più bella da cinque anni a questa parte, per me si tratta di un'esagerazione ma tant'è. Il nostro più grande errore è aver concesso troppe ripartenze agli avversari che in campo aperto sono spietati, dovevamo recuperare più palloni nei pressi dell'area di rigore avversaria e in questo aspetto siamo stati deficitari. Nel secondo tempo la partita è cambiata perché Kownacki e Caprari ci hanno dato quel cambio di ritmo che non avevamo avuto nella prima frazione, l'Inter nel finale si è spaventata e per poco noi non abbiamo sfiorato il 3-3. Ai ragazzi durante l'intervallo ho detto che non stavamo giocando secondo i nostri principi, va bene perdere ma mettendo in mostra il nostro repertorio, nella ripresa ho rivisto la squadra che mi appartiene". Non poteva non dire la sua l'autore del primo gol, Milan Skriniar: "Siamo contenti per come sono andate le cose, grazie a questa vittoria ora siamo in testa della classifica e la cosa ci fa enorme piacere, noi vogliamo essere sempre davanti, è per questo motivo che scendiamo in campo con l'obiettivo di vincere. Per quanto mi riguarda cerco sempre di tornare utile alla squadra e se arrivano i tre punti sono il primo a essere contento". Chiudiamo con l'intervento di mister Luciano Spalletti: "Sono stracontento per la prestazione e la vittoria, da domattina si riparte per preparare la prossima gara, non c'è tempo per parlare d'altro. Poi nei novanta minuti può succedere di perdere qualche pallone e quando affronti una squadra come la Sampdoria è normale che ti possa far male quando sbagli. Non c'è niente di cattivo da estrapolare dopo questa gara, abbiamo affrontato un avversario molto forte, non è stato facile batterlo ed è servita una prestazione maiuscola da parte di tutti. Le partite fanno storia a sé e sono tutte difficili a questi livelli, non si possono paragonare i tre gol segnati nel derby con quelli di stasera dove abbiamo approcciato benissimo la gara, l'importante era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti con un risultato pesante se consideriamo le qualità dei blucerchiati".

