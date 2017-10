Video/ Novara Salernitana (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Novara Salernitana (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita giocata al Piola e valido nella 11^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Novara Salernitana (LaPresse)

Allo Stadio Silvio Piola la Salernitana supera in trasferta il Novara per 3 a 2. I campani si portano in vantaggio al 17' con Gatto su assist di Sprocati, confermando l'ottimo inizio di marca granata. I piemontesi rispondono colpendo la traversa al 27' per poi pareggiare prima del riposo con Da Cruz al 38', approfittando del disturbo di Vitale sul suo portiere Radunovic. Nel secondo tempo ci pensa l'ottimo Sprocati con una doppietta, segnata al 57' ed al 64' sui suggerimenti di Gatto e Rossi, a chiudere i discorsi, rendendo così inutili il secondo legno colpito all'81' e la rete di Di Mariano nel recupero al 93'. I 3 punti raggiunti questa sera permettono alla Salernitana di agganciare in classifica i diretti rivali del Novara a quota 16 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole al Novara con il 51% si ha la controprova di come la partita sia stata tirata e combattuta fino alla fine. In fase offensiva risulta significativo il 17 a 13 nel computo dei tiri totali di cui 6 per parte nello specchio della porta, 2 ciascuno per Da Cruz, Gatto, Sprocati e Sciaudone. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Ghersini della sezione di Genova ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Vitale e Minala tra i granata.

CLICCA QUI PER IL VIDEO NOVARA SALERNITANA (2-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B, da video sky)

© Riproduzione Riservata.