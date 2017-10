Video/ Perugia Cesena (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 11^ giornata)

Video Perugia Cesena (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita giocata al Curi e valida nella 11^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

25 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Perugia Cesena (LaPresse)

Il Cesena passeggia a Perugia vincendo con un sonoro 0-3 al Curi. Brutta caduta per gli umbri, sempre più in crisi. Nelle prossime ore la società potrebbe decidere di esonerare il tecnico Giunti. In classifica il Perugia è 15esimo a soli due punti dalla zona retrocessione. Il Cesena grazie a questa vittoria ha invece agganciato il quart’ultimo posto. Nel prossimo turno di campionato il Grifone giocherà a Cremona mentre i romagnoli ospiteranno il Novara.

SINTESI PRIMO TEMPO

Perugia in campo con il 4-3-1-2. In porta l'ex Juve Timothy Nocchi, linea difensiva composta da Zanon, Volta, Monaco e Belmonte. In mezzo al campo Brighi, Colombatto e Bandinelli mentre in zona offensiva troviamo Buonaiuto in supporto di Han e Di Carmine. Castori replica con un sicuro 4-4-2. Tra i pali Agliardi, difesa con Donkor, Esposito, Rigione e Fazzi. A centrocampo da destra verso sinistra Kupsiz, Schiavone, Laribi e Di Noia. In attacco Jallow e Dalmonte. Arbitra il signor Francesco Fourneau, vincitore del Premio Vincenzo Orlandini 2017. Subito in possesso il Perugia. Buonaiuto sventaglia profondo alla ricerca di Di Carmine. Chiude puntuale di testa Esposito. Risponde il Cesena. Kupisz cerca Jallow sul filo del fuorigioco in area. Ottima chiusura di Volta, che poi si arrabbia con il compagno Monaco. La prima conclusione verso lo specchio arriva al minuto 6: Buonaiuto ci prova da lontanissimo ma il suo destro è inoffensivo per Agliardi, che blocca comodamente al petto. Ci prova Bandinelli. Il centrocampista tira di mancino proponendo un tiro teso e potente da fuori area. La palla termina lontano dalla porta di Agliardi. Al 13esimo Colombatto batte corto una punizione liberando sulla fascia Di Carmine. L'attaccante propone un cross velenoso. Libera l'area Fazzi. Ammonito intanto Volta. Il difensore centrale del Perugia viene sanzionato per aver trattenuto troppo vistosamente Laribi. Brighi se ne va in percussione centrale. Il mediano allarga in direzione Han. Capisce tutto Fazzi, che intercetta con i tempi giusti stroncando l'azione. Qualche minuto dopo Jallow prova a sorprendere Volta con un tunnel. La palla passa sotto le gambe ma il centrale di casa non si fa sorprendere, girandosi, recuperandola e subendo poi fallo dallo stesso attaccante. Prima parte di gara alquanto bloccata. Le due squadre non riescono a offendere con efficacia, costringendo i reparti mediani a darsi battaglia in mezzo al campo. Al 32esimo minuto il risultato si sblocca. Bel corridoio trovato da Dalmonte, che libera Jallow con un tocco profondo alle spalle di Volta. Monaco non lo segue e Jallow, davanti a un Nocchi un po' indeciso sull'uscita, apre il piattone depositando in rete. Cesena in vantaggio al Curi. Gli umbri provano subito a reagire. Zanon propone di prima intenzione un pallone in area di rigore. Buonaiuto fa sponda ma non c'è nessuno: raccoglie la sfera Agliardi. La vera occasione per pareggiare arriva al 36esimo. Cross teso di Zanon in area: Di Carmine non ci arriva rendendo però possibile la conclusione di Han. Girata del nord-coreano, che però alza troppo. Ammonito intanto Monaco. Secondo giallo umbro e secondo difensore centrale su due ammonito. Sanzionato un suo pestone in ritardo ai danni di Dalmonte. Prima dell'intervallo Di Carmine sfiora il pari con un colpo di testa su assist di Colombatto. Il suo tentativo termina fuori di qualche metro. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. In campo gli stessi ventidue del primo tempo. Il Perugia prova a risollevarsi. Bandinelli prova lo spunto personale a sinistra. Donkor gli sbarra la strada. Il pallone arriva comunque a Buonaiuto che prova la battuta da fuori. Tiro ribattuto sul nascere. Al 48esimo arriva il raddoppio del Cesena. Bellissima azione sulla sinistra. Jallow attende la sovrapposizione di Dalmonte. Pallone servito in area alla perfezione, dove Laribi è liberissimo di battere a rete. Tiro preciso che manda in delirio i tifosi ospiti. Perugia con il morale sotto ai tacchi. Gli ospiti sfiorano il tris. Kupisz svetta più in alto di tutti sul calcio d'angolo scodellato al centro da Laribi. Impatto troppo potente, che sorvola la traversa. Arriva intanto il primo cambio di Giunti. Fuori un terzino, Zanon, dentro un altro come Pajac. Belmonte si sposta a destra con il croato a sinistra. Altra sostituzione per gli umbri: esce Han, entra Terrani. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Volta sfiora il gol. Arriva lui più in alto di tutti sul cross di Pajac. La sua girata però si perde alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte il Cesena sfodera lo 0-3. Ancora un'ottima iniziativa di Dalmonte sulla sinistra, sul servizio interno di Jallow. Appoggio preciso al centro per il tap-in di Laribi. Difesa perugina immobile. Reazione furente ma senza esito del Perugia. Ottimo impatto di Belmonte da corner ma Schiavone salva sulla linea. Si accende una mischia in area, risolta da Pajac al tiro in corsa di gran carriera. Palla alta sopra la traversa. Ammoniti poco dopo Colombatto e Dalmonte. Giunti intanto esaurisce i cambi mandando in campo Cerri al posto di Buonaiuto. Al 68esimo arriva invece la prima sostituzione di Castori. Lascia il campo Donkor, al suo posto Perticone. Non cambia niente a livello tattico. Poco dopo esce Dalmonte ed entra Vita. Il Perugia ci prova con scarsa convinzione. Terrani si fa largo con la forza in area di rigore e tocca il pallone in mezzo, regalandolo però di fatto ad Agliardi. Laribi invece prova a sfuggire a Pajac danzando in direzione della linea di fondo ma trascinandosi il pallone fuori. Poco dopo Pajac prova lo sprint sulla corsia mancina. Perticone intuisce le sue intenzioni ed esce dai blocchi per andare a chiudere. Ultimo cambio nel Cesena. Fuori capitan Laribi, autore di una doppietta, che lascia la fascia ad Agliardi e dentro al suo posto Scognamiglio. Ammonito nel frattempo Cerri. All'89esimo Belmonte tira da distanza impossibile: conclusione totalmente fuori misura. Marko Pajac, tra le fila del Perugia, è l'ultimo a mollare. Il terzino giunge al tiro dal limite: bel sinistro, respinto in bello stile dall'intervento in tuffo di Agliardi. Notte fonda in casa Perugia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PERUGIA CESENA (0-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B, da video sky)

© Riproduzione Riservata.