Wta Finals 2017/ Diretta Halep Wozniacki, Svitolina Garcia: streaming video SuperTennis, orario

Diretta Wta Finals 2017: streaming video SuperTennis, Halep Wozniacki e Svitolina Garcia sono i due match che si giocano mercoledì 25 ottobre a Singapore, seconda giornata del gruppo rosso

Halep Wozniacki e Svitolina Garcia sono i due match delle Wta Finals 2017 per mercoledì 25 ottobre, nel consueto teatro di Singapore: si comincia alle ore 13:30 italiane, siamo nella seconda giornata del gruppo rosso e già oggi potrebbe arrivare il nome della prima qualificata in semifinale. Come accaduto ieri nel gruppo bianco, il doppio incrocio prevede la sfida tra le due giocatrici che hanno vinto all’esordio e quella tra le due che hanno perso; quindi non ci sarà ancora una definitività sulla classifica del girone, ma certamente potremo avere qualche indicazione utile.

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando (gli abbonati al bouquet Sky vi possono accedere anche al 224 del satellite). In più va ricordato che accedendo al sito www.supertennis.tv si potranno seguire i match di Singapore anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

HALEP WOZNIACKI

Si affrontano due giocatrici che negli ultimi anni sono state tra le più costanti: Simona Halep ha finalmente raggiunto il numero 1 del ranking Wta ma ha impiegato tempo per farlo, dovendo passare attraverso tanti titoli ma anche cocenti delusioni legate agli Slam. La rumena condivide con la danese una sorta di “maledizione”: entrambe hanno conosciuto la vetta della classifica mondiale senza mai aver vinto un Major, chiaramente però la Halep è all’inizio del suo regno mentre Caroline Wozniacki al comando c’è stata per 67 settimane. Avendo entrambe vinto la prima partita del gruppo, possono prendersi la qualificazione con un turno di anticipo: servirà un 2-0 e un risultato identico nella seconda sfida del giorno, a prescindere dalla vincitrice. I precedenti sono cinque: tre li ha vinti la Wozniacki, compresi gli ultimi due (ma prima del quarto sull’erba di Eastbourne non si giocava da oltre due anni).

SVITOLINA GARCIA

Caccia al riscatto per due: Elina Svitolina, 5 titoli nelle cinque finali giocate quest’anno, e Caroline Garcia, autrice della doppietta Pechino-Wuhan, hanno sicuramente pagato lo scotto dell’esordio assoluto nelle Wta Finals. Basti pensare che l’ucraina non aveva mai perso contro la Wozniacki, e le ha strappato appena due game: inevitabilmente a questo livello tensione ed inesperienza possono farsi sentire. Oggi non possono più sbagliare: una sconfitta per 0-2 significherebbe eliminazione, mentre anche solo vincere un set potrebbe consentire di rimanere in corsa, pur dovendo sperare in incroci favorevoli. Queste due giocatrici si sono affrontate due volte: la prima partita, vinta 6-0 6-3 dalla Svitolina, risale a un ottavo di finale a Cincinnati nel 2015, mentre la seconda è di pochi giorni fa e riguarda il quarto di Pechino. Match splendido, uno dei più belli dell’anno: la Garcia lo aveva vinto per 6-7 7-5 7-6 e poi, come già ricordato, sarebbe volata a prendersi il titolo.

