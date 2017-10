Milano Civitanova/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (3^ giornata Serie A1)

Diretta Milano Civitanova: streaming video e tv sulla Rai, orario e risultato live della partita di volley maschile per la 3^ giornata della serie A1 Superlega.

26 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Milano Civitanova (da Facebook ufficiale)

Milano-Civitanova, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Giuliano Venturi, è la partita di volley maschile in programma oggi 26 ottobre 2017 alle ore 20.30 presso il PalaYamamy di Busto Arsizio e valida nella 3^ giornata del campionato di Serie A1. Nuovo appuntamento nel campionato di Superlega per la formazione di Andrea Giani, che dopo Trento e Monza si appresta a far cadere in casa un’altra big come è la Lube. Il progetto del nuovo tecnico per la compagine della Revivre, totalmente rinnovata durante l’estate pare funzionare e i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti, in primis dei tifosi, chiaramente entusiasti. La sconfitta in Coppa Italia maturata contro Verona e che ha portato la stessa Milano all’esclusione dal torneo pare già cosa dimenticata: il sigillo su quella che si annuncia una stagione fantastica però potrà venir messo solo dopo una vittoria in casa stasera.

STREAMING VIDEO E IRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita di volley maschile tra Revivre Milano e Cucina Lube Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.45 su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita di Serie A1 garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA PARTITA (da raiplay.it)

QUI MILANO

L’avvio di stagione della Revivre Milano è stato senza dubbio accompagnato da tante attese e aspettative da parte di appassionati e tifosi: un progetto nuovo come staff tecnico e rosa, con uno coach di grandissimo prestigio come è Andrea Giani, per dare alla Revivre un nuovo smalto e riportarla tra le grandi dopo alcune stagioni non così entusiasmati. A qualche settimana ormai dall’esordio e al terzo turno del Campionato di serie A1 si può dire che Milano pare aver imboccato finalmente la strada giusta: a dispetto dell’uscita di scena prematura nella Coppa Italia in Superlega la squadra lombarda ha saputo convincere in campo come nei risultati, come ben racconta la bella vittoria ottenuta su Trento nel primo turno e il successo nel derby con Monza. Due ottimi risultati che però potrebbero non bastare contro una squadra titolata come Civitanova: quello che è certo è che i ragazzi di Giani ora potranno scendere in campo qualche qualche sicurezza in più che in parte del genere pesano parecchio.

QUI CIVITANOVA

Se l’inizio della stagione di Milano è stata piuttosto brillante, non così quella di Civitanova che pure non ha affatto deluso i tifosi. A bilancio infatti si registra un esordio premiato dal successo in Coppa Italia come in Campionato, a cui però fa da contraltare la sconfitta nella Supercoppa italiana contro Perugia, dove la Lube sperava davvero di poter fare tripletta di fronte al pubblico di casa per chiudere la stagione precedente con tuti i trofei possibili in bacheca. A far sospendere per il momento il giudizio sull’avvio della stagione per i marchigiani la partita rinviata contro Ravenna: nel secondo turno della Serie A la squadra di Medei avrebbe dovuto confermare un buono stato di forma a scapito della compagine romagnola ma purtroppo alcuni tristi eventi (uno spettatore, accusato un malore è poi morto, nonostante i soccorsi tempestivi all’eurosuole) hanno portato allo spostamento del match il prossimo 22 novembre 2017. Insomma sulla carta Civitanova rimane una delle squadre più forti del nostro campionato, ma appare difficile ora immaginare le ambizioni di biancorossi.

