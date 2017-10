Video/ Fiorentina Torino (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata)

Video Fiorentina Torino (3-0): highlights e gol della partita di Serie A, le immagini salienti del match valido per la 10^ giornata (mercoledì 25 ottobre 2017)

26 ottobre 2017 - agg. 26 ottobre 2017, 9.40 Alessandro Rinoldi

Video Fiorentina Torino (LAPRESSE)

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina supera agevolmente il Torino con un netto 3 a 0. Nel primo tempo i viola partono alla grande cercando di imporre il proprio gioco e di portarsi in vantaggio sebbene debbano fare i conti con l'infortunio di Thereau, sostituito al 19' da Eysseric. Dopo l'occasione per gli ospiti con Iago Falque però, i toscani sbloccano la situazione con la rete dell'ex Benassi su assist di Simeone al 29'. I granata tentano di reagire colpendo la traversa al 34' con Moretti, così come ad inizio secondo tempo con Niang al 48'. La squadra di Pioli raddoppia poi al 67' con Simeone, Benassi ricambia così il favore precedente, e dilaga al 75' con il calcio di rigore realizzato da Babacar e conquistato da Chiesa per fallo di Barreca, espulso nell'occasione. Nel finale, lo stesso Babacar e Benassi sfiorano la doppietta personale al 79' ed al 90'. I 3 punti permattono alla Fiorentina di portarsi a quota 16 punti in classifica staccando proprio i diretti rivali del Torino, fermi a 13 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, pur considerando il possesso palla leggermente favorevole agli ospiti con il 51%, la formazione di casa sia riuscita a dominare l'incontro a fronte di un maggior numero di palloni recuperati, 25 a 24 con 7 per Benassi, oltre ad averne persi di meno, 36 a 42 con 9 per Niang. In fase offensiva i viola surclassano i granata: 15 a 5 le occasioni da goal, 4 ciascuno per Simeone ed il subentrato Babacar, 14 a 6 i tiri totali dei quali 8 a 5 nello specchio, 2 a testa per Babacar, Benassi, Chiesa e Iago Falque. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Fiorentina è stata più fallosa visto il 20 a 17 nei falli subiti dal Torino e l'arbitro Mariani della sezione di Aprilia ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo Astori da un lato, Baselli, Rincon e Moretti dall'altro.

