Video/ Roma Crotone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata)

Diego Perotti (Foto: Lapresse)

Novanta minuti giocati a grande intensità nel primo tempo e una ripresa invece più sotto tono, ma la superiorità tecnica paventata alla vigilia della Roma sul Crotone si è vista poco e infatti l’1-0 finale sembra rispecchiare bene un match che i giallorossi avrebbero meritato di stravincere, se non ci fosse però stato il calo finale e ibrividi nel recupero. Stando alle statistiche, infatti, il possesso palla parla di un eloquente 73% a 37% a favore dei giallorossi di Di Francesco e la cui conseguenza è stata la netta supremazia nel dato relativo ai tiri totali effettuati (20 a 3 per i padroni di casa), mentre invece c’è un sostanziale equilibrio in relazione alle punizioni conquistate (qui siamo a 13 a 10 per i romanisti). Invece, passando ai calci d’angolo, si notano due cose: il 10 a 1 che pende dalla parte della Roma indica sì il suo netto predominio, ma anche la scarsa efficacia offensiva se è vero che raramente le situazioni su corner hanno portato a degli effettivi pericoli sugli sviluppi, mentre ha seminato invece terrore Kolarov con i suoi calci piazzati. Infine, le parate parlano di 3 parate a 2 di Cordaz rispetto ad Alisson e un sostanziale equilibrio anche tra i falli, con 9 interventi sanzionati ai calabresi e 8 ai giallorossi.

LE DICHIARAZIONI

Presentatosi ai microfoni di Mediaset Premium al termine del match vinto contro il Crotone, Eusebio Di Francesco ha commentato lo striminzito 1-0 col quale i suoi ragazzi hanno conquistato i tre punti: “Potevamo fare meglio in fase offensiva, abbiamo colpito due pali stasera ma è vero che bisogna essere più determinati sotto porta” ha detto il tecnico giallorosso che, a proposito del massiccio turnover effettuato, ha spiegato che i sei cambi nell’undici iniziale si sono resi utili per una squadra che ha dovuto disputare sei partite in appena tre giorni. “Comunque ho schierato alcuni dei titolari per mettere accanto a Karsdorp, che rientrava dopo cinque mesi, dei giocatori affidabili” ha detto Di Francesco, augurandosi che la Roma possa rimanere in corsa per lo scudetto fino alla fine e che Schick possa essere pronto subito, anche se non è sicuro il suo impiego contro il Bologna. Per quanto riguarda l’allenatore del Crotone, Davide Nicola, quella dei suoi è stata una “prestazione importante, tanto che nel finale ho creduto che fosse possibile uscire da questo stadio con almeno un punto”, rammaricandosi invece per il penalty che, a suo giudizio, non l’ha convinto in pieno ma che accetta serenamente. “Determinazione ne abbia mostrata contro la Roma” ha proseguito Nicola, “mentre la qualità va costruita gara dopo gara”, sottolineando come il dialogo a fine partita con i suoi a metà campo sia stato un momento che serve per cementare il gruppo e la mentalità.

