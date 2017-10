Video/ Sassuolo Udinese (0-1): highlights e go della partita (Serie A 10^ giornata)

Video Sassuolo Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights della partita del Mapei Stadium, il gol di Antonin Barak che ha regalato la vittoria ai friulani in Serie A (10^ giornata)

26 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Sassuolo Udinese, Serie A 10^ giornata (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore l'Udinese supera in trasferta il Sassuolo per 1 a 0. Succede praticamente tutto nel primo tempo con i bianconeri ad iniziare meglio la partita vedendosi annullare una rete per intervento irregolare in attacco già all'8' con Danilo. Al 32' poi gli ospiti sbloccano realmente la gara con Barak, approfittando di un velo del compagno Perica. Inutili gli sforzi dei padroni di casa di cercare il pareggio anche a causa della poca convinzione dimostrata fino al termine dell'incontro ed i friulani resistono pur facendo i conti con l'infortunio di Matos, sostituito al 74'. I 3 punti conquistati questa sera permettono dunque all'Udinese di portarsi a quota 9 punti in classifica, scavalcando pure i diretti rivali del Sassuolo, fermi ad 8 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come i neroverdi abbiano provato a cercare il varco giusto tramite il possesso palla, favorevole con il 69%. Significativo allo stesso tempo anche l'equilibrio sia in fase offensiva, 8 a 7 il computo dei tiri totali dei quali 4 a 2 nello specchio della porta, senza dimenticare il 7 a 6 nelle occasioni da goal, 2 a testa per Falcinelli e Politano, che nel palleggio con gli emiliani ancora in vantaggio per palle recuperate, 20 a 19 di cui 5 solo di Behrami, ma perdendone un numero superiore agli avversari, 37 a 36 di cui 7 a testa per Berardi, Politano e Matos. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Udinese è stata più fallosa visto il 18 a 15 nei falli subiti dal Sassuolo e l'arbitro Tagliavento della sezione di Terni ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo Peluso e Cannavaro da un lato, Samir, Jankto e Larsen dall'altro.

