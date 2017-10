Wta Finals 2017/ Diretta Pliskova Ostapenko, Muguruza Williams: streaming video SuperTennis, orario

Diretta Wta Finals 2017: streaming video SuperTennis, Pliskova Ostapenko e Muguruza Williams sono le due partite che giovedì chiudono il gruppo bianco al Master di Singapore

26 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Wta Finals 2017: Garbine Muguruza e Venus Williams si giocano il pass per la semifinale (Foto LaPresse)

Pliskova Ostapenko e Muguruza Williams chiudono il gruppo bianco alle Wta Finals 2017: si gioca a Singapore a partire dalle ore 10 italiane (il secondo match non sarà prima delle 13:30) e il quadro delle prime due giornate ci hanno dato dei verdetti. Karolina Pliskova è già in semifinale e oggi potrebbe anche perdere per due set a zero, visto che in ogni caso è certa del primo posto; la sua sfidante, Jelena Ostapenko, è già eliminata ed è un peccato visto lo spettacolo che ha regalato insieme a Venus Williams, che nella sfida diretta contro Garbine Muguruza cerca la semifinale. O lei o la spagnola: non ci sono alternative.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando (gli abbonati al bouquet Sky vi possono accedere anche al 224 del satellite). In più va ricordato che accedendo al sito www.supertennis.tv si potranno seguire i match di Singapore anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PLISKOVA IN SEMIFINALE

Karolina Pliskova ha vinto due partite, entrambe per 6-2 6-2: al di là del quoziente game, la sua semifinale è già automatica per l’incrocio del calendario. Chi tra Venus e Muguruza dovesse vincere salirebbe a due vittorie, ma inevitabilmente lascerebbe l’altra a una partita vinta; con il colpo oggi, la Ostapenko avrebbe a sua volta una vittoria, e dunque per la Pliskova si tratterebbe solo di blindare il primo posto nel girone che sarebbe suo, come già detto, in virtù di un semplice set vinto. Oppure con il computo dei game: al momento 24-8, mentre la Muguruza si trova a 16-19 e Venus Williams è 24-29. Insomma: a meno di un crollo clamoroso, la giocatrice ceca è già in semifinale al Master di tennis femminile e rappresenta una minaccia per chiunque, avendo mostrato uno straordinario livello di gioco contro le due avversarie che, almeno sulla carta, per tipo di superficie e caratteristiche avrebbero potuto e dovuto metterla maggiormente in difficoltà.

LA SFIDA DIRETTA

Con Jelena Ostapenko fuori dai giochi, quella tra Garbine Muguruza e Venus Williams diventa automaticamente una sfida diretta per il secondo spot in semifinale. Chi vince si qualifica, chi perde torna a casa: in questo caso i calcoli valgono poco o nulla, anche per determinare la corsa al primo posto. La Pliskova infatti ha battuto entrambe: anche se dovesse venire superata da una delle due nel quoziente dei game (Venus è tagliata fuori da questo discorso) avrebbe comunque il vantaggio della sfida diretta, e in ogni caso la Muguruza - ragioniamo ovviamente per assurdo - dovrebbe recuperare uno svantaggio di 19 game alla rivale. Una situazione simile era avvenuta lo scorso anno: Svetlana Kuznetsova aveva chiuso con il 56% dei set vinti e il 46% nei game. Dati peggiori di quelli raccolti da Agnieszka Radwanska, ma avendo vinto la sfida diretta era stata la russa a prendersi il primo posto nel gruppo bianco.

© Riproduzione Riservata.