Consigli Fantacalcio Serie A/ Le nostre dritte: Icardi, Suso e Mertens (11a giornata 2017-2018)

Consigli Fantacalcio Serie A le nostre dritte: Icardi, Suso e Mertens (11a giornata 2017-2018). Ecco i nostri consigli in vista del nuovo turno del fantacalcio

27 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

E’ tutto pronto per una nuova giornata del fantacalcio 2017-2018, e ovviamente non potevano mancare puntuale i consigli della nostra redazione. Come ogni weekend andremo quindi ad analizzare le varie partite in programma, soffermandoci su quali calciatori schierare in base ovviamente alle sfide nonché alle disponibilità e alle fantamedie: partiamo con i nostri consigli per il fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO PER L’UNDICESIMA GIORNATA

Si inizia con il botto, precisamente con il big match di San Siro fra Milan e Juventus. Fra le fila rossonere è scontato puntare su Suso, uomo di spicca della rosa meneghina, e reduce da due gol in serie contro Inter e Chievo: cosa chiedere di più. Ci aspettiamo anche una buona prestazione da Kalinic, altro rossonero in gol a Verona, nonché da Ricardo Rodriguez, senza dubbio fra i più positivi del Diavolo in questo inizio di stagione. Nella Juventus, invece, attenzione al trio terribile formato da Dybala, Mandzukic e Higuain, che creerà non pochi grattacapi alla retroguardia del Milan. Molto bene, infine, anche Alex Sandro, che potrebbe avere delle praterie davanti a se a San Siro.

Proseguiamo con la partita dell’Olimpico fra la Roma e il Bologna. Nei giallorossi le prime due scelte sono a dir poco scontate: bomber Edin Dzeko da una parte, ma soprattutto Aleksandar Kolarov, il vero uomo in più di questa stagione giallorossa, protagonista assoluto nella vittoria contro il Crotone di mercoledì. Ci aspettiamo molto anche dal solito Nainggolan, nonché da Perotti. Nel Bologna, invece, bene Verdi e Di Francesco, ed occhio a Destro, grande ex dell’incontro, che potrebbe sbloccarsi proprio sabato sera.

La Lazio giocherà a Benevento domenica alle ore 12:30. Tanti i calciatori da fantacalcio dei biancocelesti, a cominciare da Immobile, capocannoniere del torneo, e voglioso di rifarsi dopo il rigore sbagliato con il Bologna mercoledì sera. Bene anche Milinkovic Savic, in rete al Dall’Ara, nonché Luis Alberto e Parolo. Fra le fila beneventine, le nostre scelte ricadono sui tre davanti, leggasi Ciciretti, Iemmello e Cataldi, quest’ultimo, ex dell’incontro.

Tanti giocatori da fantacalcio anche fra le fila della Fiorentina, che volerà allo Scida per sfidare il Crotone domenica pomeriggio alle 15:00. Chiesa e Simeone sono i primi consigli, mentre attenzione a Thereau, in dubbio per la gara calabrese viste le sue condizioni fisiche non eccelse. Bene anche Veretout e Benassi. Per la squadra di Nicola, Mandragora è sempre uno dei più positivi, e attenzione anche agli attaccanti Budimir e Nalini, quest’ultimo, pericoloso con la Roma.

Il Napoli ospiterà il Sassuolo al San Paolo e i fantallenatori già si fregano le mani: Mertens e Insigne potrebbero andare a nozze contro gli emiliani, in enorme difficoltà in questo inizio di stagione. Confidiamo anche in una solita prova convincente di Ghoulam, e nel riscatto di Callejon, un po’ in crisi contro il Genoa mercoledì sera. Fra le fila neroverdi, bene il giovane centrocampista Sensi, e chissà che Berardi non possa regalare finalmente una prova di qualità, di fronte ad una squadra che storicamente lo ammira.

Proseguiamo spediti con Samp-Chievo, e i blucerchiati sono un’altra delle squadre che offre i migliori spunti per il fantacalcio. La coppia gol Quagliarella-Zapata è meritevole di attenzione, e insieme ai due bomber attenzione anche ai centrocampisti Torreira, Praet e Gaston Ramirez, sempre pronti a regalare qualche bonus. Fra le fila clivensi, invece, ci piace sempre Valter Birsa, ma anche l’interno di centrocampo Castro.

La Spal ospiterà a Ferrara il Genoa, due squadre che hanno bisogno di punti. Nei biancoazzurri solita prima scelta Lazzari, sempre fra i più positivi anche nella recente sconfitta con la Juventus. Bene anche Paloschi, “in palla” allo Stadium, e Antenucci. Nell’11 rossoblu, invece, scegliamo la testa matta Taarabt, in rete contro il Napoli al Marassi, nonché l’esterno Laxalt, due giocatori in grado di creare scompiglio nelle difese avversarie.

A Torino, padroni di casa impegnati contro il Cagliari. Per i piemontesi, in periodo di crisi, puntiamo su Ljajic, uno dei pochi che può riaccendere la luce allo stadio Grande Torino. Attenzione anche a Iago Falque e Baselli, altri due elementi positivi della squadra granata. Nel Cagliari, invece, vivamente consigliato, come al solito, Barella, ma anche Joao Pedro e Pavoletti, quest’ultimo, indiscusso protagonista nella vittoria con il Benevento.

L’Udinese ospiterà al Friuli l’Atalanta e per i bianconeri puntiamo su Jankto e De Paul, fra i più positivi della squadra di Delneri, nonché sull’esperienza di Maxi Lopez. Tanti i giocatori da fantacalcio dell’Atalanta, a cominciare ovviamente dai tre attaccanti Gomez, Ilicic e Petagna; come dimenticarsi poi di Cristante, e del difensore centrale Caldara: puntate su di loro senza pensarci.

Infine, il posticipo di lunedì fra Verona e Inter al Bentegodi. Partiamo dagli scaligeri, dove scegliamo il solito Pazzini, forse l’unico realmente pericoloso dei gialloblu. Bene anche Bessa e proviamo a dare una chance a Cerci. Fra le fila nerazzurre, invece, Icardi ha la possibilità di migliorare il proprio bottino di gol, così come Perisic. Ci aspettiamo la solita partita brillante anche da Skriniar e Handanovic, due saracinesche.

