Juventus Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Lazio Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata del campionato Primavera 1

27 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Lazio Primavera (Foto LaPresse)

Juventus Lazio Primavera sarà diretta dall'arbitro Simone Sozza (sezione di Seregno) e si gioca alle ore 14:30 di venerdì 27 ottobre per la settima giornata del campionato 1 2017-2018. Questo girone unico si sta rivelando difficile da approcciare per tante squadre: bianconeri e biancocelesti sono tra le big che stanno facendo più fatica, perchè la Juventus ha raccolto fino a qui appena 6 punti e ancora peggio ha fatto la Lazio, che si trova una lunghezza più sotto. Una situazione non semplice: in questo momento le due squadre rischiano addirittura di essere coinvolte nella lotta per non retrocedere, uno scenario del tutto imprevisto alla vigilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Lazio Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: l’appuntamento è in chiaro per tutti sul canale 60 del telecomando, mentre gli abbonati al bouquet satellitare di Sky potranno seguire la partita sul canale 225. Inoltre ci sarà la possibilità di assistere alla sfida di campionato in diretta streaming video, accedendo al sito www.sportitalia.com; non dimenticate poi le informazioni utili che arriveranno dagli account ufficiali delle due società, in particolare su Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Finalmente la Juventus è riuscita a vincere una partita: domenica scorsa si è imposta per 4-1 sul campo del Napoli, altra squadra in crisi, e in un solo colpo ha segnato più di quanto avesse fatto nelle cinque partite precedenti. Partite nelle quali Alessandro Dal Canto, al primo anno sulla panchina della Primavera bianconera, aveva raccolto appena tre pareggi perdendo due volte in casa, compreso il derby contro il Torino. Forse è presto per dire che tira aria di crisi in casa Juventus, ma certo la situazione non è delle migliori; così anche a Formello, perchè la Lazio ha una sola vittoria (anche qui contro il Napoli, 5-0 interno) a fronte di due pareggi (compreso l’ultimo, contro il Bologna) e già tre sconfitte, due delle quali arrivate in casa. Per di più i biancocelesti devono ancora giocare contro tante big: sfideranno Milan e Atalanta nelle prossime settimane e dovranno ancora vedersela con l’Inter e soprattutto la Roma nella partita più sentita della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Contro il Napoli Dal Canto ha giocato con un accorto 5-4-1 e lo schema potrebbe essere riproposto: dunque un centrale difensivo in più, con Delli Carri che si “infila” nella linea composta da Vogliacco (che potrebbe tornare titolare) a protezione di Loria (Del Favero, portiere titolare, è infortunato) con il portoghese Rafael Fonseca e Tripaldelli che invece spingeranno sulle corsie laterali. A centrocampo si fa densità con Nicolussi Caviglia che arretra la sua posizione andando a giocare come interno; di fatto si tratta di un rombo nel quale Caligara (dovrebbe avere la meglio su Di Pardo) occupa il vertice di sinistra, mentre Morrone è il perno schierato davanti alla difesa. A sostenere l’unica punta dunque dovrebbe essere Portanova: in attacco si va verso la conferma di Marco Olivieri, ma come sempre bisogna tenere in considerazione Sandro Kulenovic che scalpita per avere una maglia.

Classico 4-4-2 per la Lazio di Andrea Bonatti, con linee ben definite e compatte a protezione del portiere rumeno Ionut Rus. Da valutare ovviamente chi giocherà, ma potrebbe essere riproposta la formazione che ha pareggiato contro il Bologna. Sicuramente in attacco ci sarà Edoardo Rezzi - autore del primo gol della stagione - al suo fianco ballottaggio tra Sarac e Del Signore. A centrocampo invece Bonatti ha ben cinque opzioni per le corsie, anche se prevalentemente a destra: dall’altra parte dovrebbe essere confermato Javorcic, Bari invece corre con Fidanza, Peguiron e Spurio per un posto sulla corsia opposta ma in ogni caso è largamente favorito per iniziare la partita. Marchesi e capitan Miceli saranno i due centrali in mezzo al campo che dovranno occuparsi soprattutto di far fluire la manovra; Spizzichino e Petro sono i terzini, mentre la coppia in mezzo al reparto difensivo dovrebbero essere Kalaj e Baxevanos.

